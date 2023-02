Opetus ei muutu paremmaksi tasapäistämisellä: vähentämällä erityisosaajien mahdollisuuksia.

Koulujärjestelmästä on viime aikoina etsitty vikoja ja korjauskohteita. Huomiota on keskitetty heikommin pärjääviin ja enemmän apua tarvitseviin. Samaan aikaan toinen puoli tapaa unohtua. Suomessa arkaillaan tarjota omia väyliä ja vaihtoehtoja niille, joilla on poikkeuksellisia lahjoja tai erityistaipumuksia.

Helsingin kouluihin valmistellaan muutosta (HS 15.2.), joka poistaisi peruskouluista nykymuotoiset painotetut luokat, joihin pyritään pääsykokeilla ja joissa opiskellaan erityisen paljon esimerkiksi musiikkia, matematiikkaa tai kieliä. Tavoitteena on estää niin kutsuttu koulushoppailu – se, että vanhemmat ohjaavat lapsiaan paremman opetuksen perässä muualle kuin lähikouluun.

Virkahenkilöiden idea kannattaa hylätä. Heikommin pärjääviä pitää auttaa ylöspäin, mutta niin myös niitä, jotka haluavat kehittää erityiskykyjään. Tasapäistämisellä ei koulutusjärjestelmä parane.

