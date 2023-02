Kuljetusalan AKT:llä on ilmeisesti vain järeitä keinoja käytettävissään.

Kuljetusalan ammattiliitto AKT ja sen puheenjohtaja Ismo Kokko ovat varmaankin Etelärannan työnantajalinnakkeen käytetyimmät kirosanat näinä päivinä.

Liitto aloitti keskiviikkona lakot, joista rankimmin tuntuu satamien ahtaajien lakko. Ahtaajia on vain noin 1 800, mutta lakossa he pystyvät tekemään ulkomaankauppaan 280 miljoonan euron loven joka vuorokausi. Työnantajajärjestöt ilmaisivat heti lakon alettua tyrmistyksensä. Juuri muuta ne eivät tässä tilanteessa voikaan.

Lakko on kaikin puolin laillinen: se on aloitettu, kun vanha työehtosopimus lakkasi olemasta voimassa, ja siitä on ennalta varoitettu työnantajia ja valtakunnansovittelijaa laissa säädetyssä ajassa.

Menee jokunen päivä, ennen kuin satamalakko alkaa näkyä kuluttajille esimerkiksi bensapulana tai ruokakauppojen kaventuneena hedelmien tarjontana.

Niin kauan kuin tilanne on päällä, työnantajaleiri pitää kielen keskellä suuta. Työntekijöitä ei haluta ärsyttää tarpeettomasti. Lakon aiheuttamat menetykset tuomitaan tietenkin joka käänteessä, mutta seuraavan siirron ääneen sanomista varotaan, varsinkin näin eduskuntavaalien alla.

Työnantajajärjestöt tietenkin haluaisivat lakko-oikeuteen rajauksia ja kovempia sanktioita, esimerkiksi huomattavasti suurempia lakkosakkoja ja vahingonkorvauksia lakoista.

Työnantajia edustavat järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Suomen Yrittäjät ja Perheyritysten liitto julkaisivat äskettäin yhteiset vaalitavoitteensa. Niissä vaaditaan myös työrauhajärjestelmän kiristämistä, tosin kohtalaisen ympäripyöreästi.

Työrauhasäännökset saattavat vaatia muutoksia, mutta kovin nopeasti ne tuskin muuttuvat, sillä lakko-oikeus pohjaa YK:n Kansainvälisen työjärjestön (ILO) säännöksiin. Lakko-oikeutta kannattaa kuitenkin käyttää viisaasti, sillä muuten paine muutoksiin voi käydä ylivoimaiseksi.

