Lapsiuhritutkimus kertoo, missä apua tarvitaan kipeimmin.

Viime viikolla luin uutisia ja odotin kohua, jota ei koskaan syntynyt. Silloin julkaistiin lapsiuhritutkimus, jonka mukaan lapsiin kohdistuva henkinen perheväkivalta on lisääntynyt.

1980-luvulta asti suunta on ollut toinen. Silloin ruumiillisen kurituksen käyttö kiellettiin lailla, ja sen jälkeen lapsiin kohdistuva väkivalta on vähentynyt jatkuvasti. Ei vähene enää.

Lähes joka toinen yhdeksäsluokkalainen kertoi tutkimuksessa kokeneensa kotona henkistä väkivaltaa, siis esimerkiksi nälvimistä tai haukkumista.

Joka viidettä on satutettu fyysisesti, ja viisi prosenttia on joutunut vakavan perheväkivallan kohteeksi. Kuritusväkivalta on harvinaistunut, mutta muut pahoinpitelyt eivät ole vähentyneet. Olisi pitänyt.

Tutkimuksen liitteenä julkaistuista taulukoista löytyy tietoa siitäkin, kuka lyö ketä ja millaisissa perhetilanteissa.

Muunsukupuolisia lapsia ja nuoria pahoinpidellään selvästi useammin kuin tyttöjä tai poikia. Väkivaltaa on enemmän, jos toinen tai molemmat vanhemmat ovat työttömiä tai perheessä on taloudellisia vaikeuksia.

Perheen äidinkielellä ja kulttuuritaustallakin näyttää olevan vaikutusta. Suomenkielisissä kodeissa pahoinpidellään enemmän kuin ruotsinkielisissä, mutta vakavaa perheväkivaltaa kokevat eniten lapset ja nuoret, joiden kotona puhutaan jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

Vakava väkivalta on onneksi edelleen harvinaista. Suunta on silti huolestuttava.

” Odotin kohua, jota ei koskaan syntynyt.

Ihmisoikeusvaikuttaja Ujuni Ahmedin ja kirjailija Elina Hirvosen kirja Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin kertoo, millaista on elää ahtaiden sääntöjen ja väkivallan uhan alla.

Ujuni Ahmed kertoo kirjassa, miten hän teini-ikäisenä vietti ystävänsä kanssa päivää ostoskeskuksessa. Vastaan tuli ystävän eno, joka alkoi pahoinpidellä ystävää. Myöhemmin yhteisön naiset puolustivat enoa: Eno löi, koska tytöt aiheuttivat häpeää. Hän löi, koska rakastaa.

Tyttöjen talo tarjosi turvapaikan, mutta tilanne kodeissa ei muuttunut, koska kukaan ei työskennellyt perheiden kanssa.

Lapsiuhritutkimus kertoo, missä apua tarvitaan kipeimmin. Toivottavasti päättäjät lukevat sen tarkkaan.

Kirjoittaja on featuretoimituksen toimittaja.