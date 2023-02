Ylioppilaslehden päätoimittaja Adile Sevimli on huomannut, että valtioiden, yritysten ja järjestöjen ohella myös tavalliset ihmiset haluavat nykyään hallita omaa julkisuuskuvaansa.

”Joudun yhä useammin tilanteeseen, jossa haastateltava toivoo voivansa esiintyä tekstissä pelkällä etunimellä, vaikka hänen roolinsa jutussa on arkinen ja harmiton. Haastateltavat vuosikymmenien takaa ottavat yhteyttä toimituksiin pyytääkseen toimittajia poistamaan verkkoarkistosta vanhan jutun, jossa haastateltava kertoo lempikouluruokansa tai esittelee lemmikkinsä. Katugallupissa ohikulkija kieltäytyy haastattelusta, koska ei halua tulla löydetyksi Googlen kuvahausta ’tämän näköisenä’.”

”Olemme tottuneet muokkaamaan itse profiilimme niin tarkasti, että kenenkään muun tarinankerronta ei vakuuta. Kun elämän keskiössä korostuu entistä vahvemmin minä, voi olla vaikea ymmärtää, miksi journalistinen juttu ei ilmennä oman persoonallisuuden kaikkia eri puolia tai käy promotoinnista työmarkkinoilla.”

”Media onkin osin epäonnistunut toimintansa perustelemisessa. Siis siinä, miksi julkiseen keskusteluun tarvitaan tavallisia ihmisiä koko nimillään: läpinäkyvyyden ja luotettavuuden vuoksi. Tabujen purkamiseksi ja uusien syntymisen vastavoimaksi. Varmuudeksi siitä, ettei haastateltava tai toimittaja salaa jutun kannalta olennaisia asioita.”

”Ymmärrän, että haastattelut voivat arveluttaa. Vaikka perinteinen media harvoin nostaa yksittäistä kokemusasiantuntijaa rinnuksista seinälle, somen kommenttikentissä niin usein käy. Niinpä moni jättää haastattelun mieluummin antamatta. Journalisti saa jutusta palkkaa, mutta mitä haastateltava saa? Palstatilaa, eikä sitäkään omaehtoisesti. Yksilökeskeisessä kulttuurissa monen on tätä vaikea niellä.”

Voiman päätoimittaja Emilia Miettinen kirjoittaa, että tiedotusvälineiden ja erityisesti sosiaalisen median sisällöt vievät helposti mukanaan.

”Pienen, taskussa kulkevan laitteen vaatiman ajan hallitseminen on arjen jokapäiväinen taistelu, jonka seuraukset kumuloituvat, ja jolle hyvin harva meistä enää on immuuni. Sosiaalinen mediakin on parhaimmillaan demokratian ja osallisuuden ajuri, mutta haitallisimmillaan se nakertaa hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja yhteiskuntia sekä voi konkreettisesti tuhota elämiä.”

”On oleellista tiedostaa omat median kulutustapansa, siihen käyttämänsä aika ja kuluttamiensa sisältöjen laatu, mukaan lukien niiden lähde. Kuka minuun haluaa vaikuttaa ja miten? Älä anna median käyttää sinua. Käytä sinä mediaa.”