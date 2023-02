Toinen on liian suora ja toinen liian mutkikas

Vaikka miten kysyttiin, presidentti Sauli Niinistö ei kyennyt Münchenin turvallisuuskonferenssissa sanomaan, että Suomi liittyisi Natoon ennen Ruotsia, jos Turkki ratifioisi ensin vain Suomen Nato-jäsenyyden.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja presidentti Sauli Niinistö olivat poikkeuksellisen huomion kohteena Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Suomen asialla oli kaksi johtajaa, joista toinen oli liian suora ja toinen liian mutkikas.

Niinistö ei kyennyt sanomaan, että Suomi liittyisi Natoon ennen Ruotsia, jos Turkki ratifioi ensin vain Suomen Nato-jäsenyyden. Kansainvälinen media joutui kyselemään, mitä tarkoittaa, ettei Suomi ole vetämässä hakemustaan Natosta. Varsinaissuomalaisen juristin puheenparsi kääntyy huonosti muille kielille.

Marin taas oli niin suorapuheinen, että suomalaismedia kyseli, oliko se Niinistön Venäjä-linjan lyttäystä.

Marinin itsestäänselvyydet Venäjästä upposivat ainakin amerikkalaisyleisöön, mikä voi toki edistää Suomen asiaa – ja Marinin kansainvälisen median kautta käymää vaalikampanjaa. ”He hyökkäävät toiseen maahan, he surmaavat siviilejä, he tuhoavat infrastruktuuria. Venäjä on uhka meille kaikille”, Marin sanoi CBS-kanavalle.

Marinilta toivoisi iskulauseiden lisäksi analyysiä ja Niinistöltä vertauskuvien sijaan suoruutta.

