Aivan liian moni keskieurooppalainen yritys voi laskea sen varaan, että kotimaan kuluttaja ei painosta moraaliin.

Ranskalainen Auchan on yksi niistä yrityksistä, joilla ei ole kiire Venäjältä. Ketjun venäjän kielinen kyltti Moskovassa.

Länsimaiden Venäjän-vastaiset pakotteet näyttävät Venäjän talouden kehityksestä päätellen purevan, mutta hitaasti. Yksi syy hitauteen on, että pakoterintama ei ole yhtenäinen. Esimerkiksi Kiina ja Turkki eivät ole mukana. Vuotoja on muuallakin. Läheskään kaikki lännen yritykset eivät ole vetäytyneet Venäjän markkinoilta. Osa ei pääse pois, osa ei edes halua lähteä.

Yle kertoi viikko sitten, että vain 8,5 prosenttia Venäjän markkinoilla toimineista yrityksistä on lähtenyt Venäjältä. Uutisessa käytetyssä, professorien Simon Evenettin ja Niccoló Pisanin tekemässä selvityksessä on se vika, että ”lähteminen” on siinä selväpiirteinen valinta. Olet Venäjällä tai et ole.

Yalen yliopisto tarjoaa nyansoidumman kuvan. Yalen kartoituksessa on otettu huomioon erilaisia vetäytymisen asteita. Esimerkiksi niin, että yritys on lähtenyt kokonaan, se on lopettanut investoinnit tai yritys jatkaa entiseen tapaan.

Tämä kartoitus antaa hieman positiivisemman kuvan. Yale on seurannut 1 200:n Venäjällä toimivan yrityksen valintoja. Kun sota syttyi, vain muutama yritys katsoi, että ei aio enää toimia Venäjällä. Vuosi on kulunut, ja nyt seuratusta katraasta noin tuhat on ilmoittanut, että läsnäoloa Venäjällä vähintään kutistetaan tai hyydytetään.

Moraaliltaan heikoimpaan yritysryhmään kuuluvat ne, jotka jatkavat kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tässä ryhmässä on muutamia suomalaisillekin tuttuja yrityksiä: verkkokauppa- ja maksuyritys Alibaba, kauppaketju Auchan, vaateyritykset Benetton sekä Lacoste, kotitalouskoneita valmistava Gorenje, tietotekniikan yhtiö Honor, kosmetiikkaa tekevä Clarins sekä koneita valmistavat Kawasaki ja Yamaha.

Yalen listaa ja asemia viidessä eri lähtemisen kategoriassa ei kannata ottaa ihan täydellisen luotettavana tai kattavana. Yritykset eivät kerro kaikkia aikeitaan lähtemisestä eivätkä jäämisestäkään. Iso ongelma on, että kaikki halukkaatkaan yritykset eivät pääse Venäjältä. Fortum kuuluu tähän ryhmään. Sen omistama tuotanto Venäjällä on tuottavaa, mutta tuottoja ei voida kotiuttaa, eikä omistuksia saa myytyä ilman Venäjän ylimmän johdon lupaa.

Nyt on jo vuosi hyökkäyksestä Ukrainaan, ja edistystä olisi monen osalta syytä odottaa.

” Pohjoismaisilla yrityksillä on ollut hyvää pelisilmää.

Suomalaiset yritykset ovat muiden pohjoismaalaisten kanssa osoittaneet hyvää pelisilmää. Moraalittomimpien listalla ei ole ainuttakaan suomalaista yhtiötä. Pahin suomalaisia nimiä sisältävä kategoria on ”pelaavat aikaa”. Näitä ovat tämän kartoituksen mukaan maaliyhtiö Nor-Maali, rakennusyhtiö SRV, rakennustekniikan yhtiö Uponor sekä teollisuuskemikaali- ja raaka-aineyhtiö Bang & Bonsomer.

Bang & Bonsomer ei halua kommentoida asioitaan mitenkään Helsingin Sanomille. SRV kertoo, että sillä ei ole enää Venäjällä liiketoimintaa vaan vain kauppakeskus- ja tonttiomistuksia, joista yhtiö ei ole päässyt irti. Nor-Maali tekee lähtöä, mutta kertoo yrittävänsä varmistaa, että sen omistama kemiallinen tuotantolaitos ei päätyisi väärin käsiin. Uponor lopetti viennin ja tuonnin Venäjällä. Yhtiö kauppaa tuotantoaan Venäjällä, mutta projekti sujuu hitaasti.

Pahimpien pahisten listalla on useita kiinalaisia yrityksiä. Ensi sijassa Kiinan markkinoilla toimivien kiinalaisten yhtiöiden osalta tilanne on selvä – niiltä ei moraalia osaa odottaakaan. Venäjällä jatkavien listalla on kuitenkin monia yrityksiä esimerkiksi Ranskasta ja Italiasta – maista, jotka osallistuvat Ukrainan tukemiseen ja Venäjä-pakotteisiin.

Keski- ja Etelä-Euroopassa Ukrainan sota ei ole mennyt ihmisten tunteisiin ja arkeen, kuten Pohjolassa tai Baltiassa. Ranskalainen halpaketju Auchan voi luottaa siihen, että sen yritysvastuun perään eivät oman maan kansalaiset kysele, jos tarjolla on halpaa makkaraa.

Sivutuotteenaan Yalen listaus tulee kertoneeksi, että poliittisten päättäjien Venäjää koskevilla linjauksilla ei ole etelässä välttämättä kansalaisten arjesta ja moraalista kumpuavaa tukea.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.