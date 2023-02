YK:n tuoreiden laskelmien mukaan Venäjän hyökkäyksen aikana on kuollut jo ainakin 8 000 siviiliä ja loukkaantunut 13 000, mutta YK itsekin uskoo lukujen olevan huomattavasti suuremmat.

Ukrainassa pysähdyttiin perjantaina muistelemaan menneitä kahtatoista kuukautta, kun Venäjän suurhyökkäyksen alkamisesta tuli kuluneeksi tasan vuosi.

Vuosi on ollut Ukrainalle kamala, sillä Venäjän tapa käydä imperialistista hyökkäyssotaansa on raaka ja julma. Miehittämillään alueilla venäläissotilaat ovat tappaneet, raiskanneet ja kiduttaneet siviileitä, tuhonneet kirjastoja, tyhjentäneet arkistoja, ryöstelleet ja vieneet lapsia pakolla Venäjälle. Ohjuksillaan Venäjä on pommittanut siviilikohteita ja erityisesti infrastruktuuria, jotta ukrainalaiset joutuisivat elämään ilman sähköä, vettä ja lämpöä. Rintamalla se on pyrkinyt etenemään pommittamalla kaiken edestään.

YK:n tuoreiden laskelmien mukaan Venäjän hyökkäyksen aikana on kuollut jo ainakin 8 000 siviiliä ja loukkaantunut 13 000, mutta YK itsekin uskoo lukujen olevan huomattavasti suuremmat. Mukana eivät ole kaatuneet ja haavoittuneet sotilaat, joita on myös paljon.

Vuosi on kuitenkin ollut Ukrainalle myös yhtenäisyyden ja sankaruuden vuosi. Ukrainalaiset ryhtyivät nopeasti urheaan vastarintaan, jolla he pysäyttivät Venäjän ja hyökkäyksen ja pakottivat venäläiset monella rintamalla perääntymään.

Tämä näkyi perjantaina myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheessa, jossa hän kuvasi mennyttä vuotta paitsi tuskan myös rohkeuden, yhtenäisyyden ja sitkeyden vuodeksi. Hän sanoi, etteivät ukrainalaiset pyyhi kuolleita ja kaatuneita ”puhelimiensa tai omasta muististaan”, eivätkä anna hyökkäystä ja raakuutta anteeksi.

Ukrainassa ei kuitenkaan ollut aikaa pohtia liian kauan tähän asti tapahtunutta. Venäjä jatkoi laitonta hyökkäyssotaansa myös perjantaina. Zelenskyin mukaan yhtenäisen Ukrainan tavoitteena on voitto tänä vuonna. Lännen on tehtävä kaikkensa tämän tavoitteen tukemiseksi.

