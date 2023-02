Anneli Auerin lasten todistus voi pakottaa avaamaan oikeusjutun uudestaan. Asian perusteellinen ja julkinen selvittäminen on välttämätöntä, jotta luottamus poliisiin ja oikeuslaitokseen säilyy.

Anneli Auerin oikeustapaus on saanut hämmästyttävän uuden käänteen.

Anneli Auerin ja tämän miesystävän oikeustapauksesta paljastuneet asiat nostavat äärimmäisen vakavia kysymyksiä niin poliisin kuin oikeuslaitoksenkin toiminnasta.

Asianajaja Markku Fredman kertoi (HS 25.2.), että Auerin lapset ovat peruneet aiemmat todistajanlausunnot, joissa he syyttivät Aueria ja tämän miesystävää lukuisista seksuaalirikoksista. Lasten mukaan he olivat antaneet todistajanlausuntonsa johdateltuina ja painostettuina, eikä mitään rikoksia ole lasten mukaan todellisuudessa tapahtunut.

Uusien tietojen valossa Fredman hakee korkeimmalta oikeudelta vuonna 2013 annettujen rikostuomioiden purkua.

Anneli Auerin tapaus hakee Suomen rikoshistoriassa vertaistaan. Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi Auerin vuonna 2009 aviomiehensä murhasta, mutta Vaasan hovioikeus kumosi tuomion vuonna 2011. Poliisin rikostutkinnasta paljastui oikeudenkäynnin aikana lukuisia virheitä ja outouksia.

Auerin alaikäiset lapset sijoitettiin henkirikoksen jälkeen sukulaisperheeseen, jossa heidän väitettiin alkaneen kertoa Auerin osuudesta veritekoon sekä syyttäneen Aueria ja tämän miesystävää julmista ja mielikuvituksellisista seksuaalirikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2012 kaksikon teoista pitkiin vankeusrangaistuksiin. Kaikki nämä tarinat oli lasten uuden todistuksen mukaan kuitenkin keksitty sijaisvanhempien miellyttämiseksi. Asiantuntijoiden mukaan lapset ovat alttiita aikuisten johdattelulle eivätkä usein itsekään ymmärrä keksivänsä asioita.

Uusi käänne pakottaa korkeimman oikeuden arvioimaan huolellisesti, onko tuomionpurkuun edellytyksiä.

Asian perusteellinen julkinen selvittäminen on välttämätöntä paitsi asianomaisten oikeusturvan myös koko yhteiskunnan kannalta. Ilma on sakeana kysymyksiä, joihin on pakko saada vastaukset, sillä muuten tapaus uhkaa vakavalla tavalla sitä erittäin korkeaa luottamusta, jota suomalaiset tuntevat poliisia ja oikeuslaitosta kohtaan.

