Suomi lähettää Euroviisuihin Käärijän kappaleen Cha cha cha. Voittaa tai ei, tänä vuonna Suomen edustajalla on asenne kohdallaan.

Lauantaina järjestetty Uuden musiikin kilpailu (UMK) oli täysosuma. Tunnelma Turun Logomossa oli riehakas, Yle onnistui tuotannossaan, ja kilpailun voitti jo etukäteen ykkössuosikiksi nostettu pottatukkainen Käärijä eli Jere Pöyhönen laulullaan Cha cha cha. Suomalaiset odottavat Käärijältä menestystä myös Liverpoolissa toukokuussa järjestettävissä Euroviisuista. Voittoa ei voi luvata, mutta ainakin viisuihin lähdetään oikealla asenteella.

Suomen viisuhistoria on pitkä ja enimmäkseen surkea. Lukuisat mahalaskut heikensivät uskoa, jota edes vuoden 2006 hirviörockilla tullut viisuvoitto ei palauttanut. Parhaat suomalaismuusikot pitivät viisuja riskinä, jota ei kannattanut ottaa.

Tämä kaikki on muuttunut vasta 2020-luvulla, kun Yle onnistui pitkän etsinnän jälkeen luomaan UMK:lle toimivan konseptin. Erika Vikmanin, Bessin ja muiden ansiosta UMK:sta on rakentunut musiikkijuhla, josta voi hakea viisupaikkaa tai muuten vain potkua uralleen. Epäonnistumisen pelon on korvannut bilettämisen ilo. Siinä hengessä menestystäkin voi tulla.

