Mielipidemittausten kärkikolmikko kokoomus, perussuomalaiset ja Sdp ovat kannatusluvuillaan etäällä muista puolueista mutta lähellä toisiaan. Se näkyy myös Sdp:n vaalikampanjassa.

Pääministeri Sanna Marinin johtamilla sosiaalidemokraateilla on kevään eduskuntavaaleissa selvä tavoite: olla suurin puolue ja sen myötä pääministeripuolue myös vaalien jälkeen.

Voiton eteen demarit ovat valmiita pelaamaan kovaa, kuten politiikassa kuuluukin. Marin on sulkenut pois hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa. Siksi hän asemoi vaaleja itsensä ja kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon välisiksi pääministerivaaleiksi, joissa vain demarien voitto estää porvarihallituksen. Samalla sosiaalidemokraattien talouslinja on muuttunut aiempaa vasemmistolaisemmaksi. Puolue puhuu kroonisesti velkaantuneen valtiontalouden sopeuttamisen sijaan talouden kasvattamisesta.

Tämä on hermostuttanut väkeä erityisesti vasemmistoliitossa ja vihreissä, sillä demarit kilpailevat aiempaa voimakkaammin niiden potentiaalisista äänestäjistä. Politiikan harrastajien parissa jo kuuluisaksi on tullut Kansan Uutisissa helmikuussa julkaistu kommenttikirjoitus, jonka mukaan demarit ovat tulleet talousohjelmallaan ”käytännössä vasemmistoliiton tontille” ja muutos ”uhkaa syödä hapen vasemmistoliitolta”.

Punavihreän blokin muut puolueet pelkäävät muutenkin puheiden pääministerivaaleista vievän äänestäjiä demarien leiriin, jos Sdp:n äänestämisen ajatellaan mahdollistavan Marinin pääministeriyden jatkumisen. Samankaltainen mutta käänteinen pelko jäytää porvaripuolella esimerkiksi keskustaa: äänestäjät voivat valita kokoomuksen estääkseen Marinin pääministeriyden.

Näissä vaaleissa demarit eivät hillasta vain vasemmistoliiton ja vihreiden vaan myös Rkp:n suolla. Siellä aiheena ei ole talous vaan perussuomalaiset. Osin kyse on puolustustaistelusta: Sdp yrittää pitää kiinni niistä Uudenmaan ruotsinkielisistä, joita kutsutaan edelleen vuonna 2019 kuolleen demariedustaja Maarit Feldt-Rannan äänestäjiksi. Mutta nyt Sdp:n pääviestinä suomenruotsalaisille laajemminkin on, että vain demareita äänestämällä saa pidettyä perussuomalaiset oppositiossa.

Poliittisten ohjelmien ohella demarien vaalityössä on kyse myös Marinin suosiosta.

Sanna Marin on poikkeuksellinen poliittinen ilmiö Suomen lähihistoriassa. Hän jakaa mielipiteitä voimakkaasti, mikä tarkoittaa paitsi äänekästä arvostelijoiden joukkoa myös vankkaa suosiota. Mielipidemittauksissa enemmistö on tyytyväinen Marinin hallituksen toimintaan. Marinin suosio näkyy myös Sdp:n kannatuksessa.

Marin on paitsi valovoimainen myös taitava poliitikko, joten hän osaa käyttää asemaansa hyväkseen. Nyt hän näyttää kampanjoivan lähinnä ulkomailla. Ulkomaisten toimittajien kysymykset ovat yleensä pehmeitä, minkä lisäksi ulkomailla saatu mediahuomio noteerataan innokkaasti Suomessa.

Demareita ei myöskään häiritse pelata useilla korteilla yhtä aikaa. Se näkyi taas viime viikolla, kun perustuslakivaliokunta keskeytti saamelaiskäräjälain käsittelyn. Marin pahoitteli tärkeän lain raukeamista, vaikka demarit eivät olleet asiaan täysin osattomia.

Vaalitaistelu on vasta alkamassa. Vaaliväittelyissä pääministerillä on usein tiedollinen ylivoima, mutta toisaalta vaarana on ylimielisen kuvan antaminen. Pääministerin on myös vaikea uskottavasti kääntää ongelmat opposition syyksi, kuten Marin mielellään tekee. Ja vaalitaistelussa demarien optimistista talousohjelmaa todennäköisesti ruoditaan tarkasti.

Sdp:llä on silti kaikki mahdollisuudet voittoon. Mielipidemittausten kärkikolmikko kokoomus, perussuomalaiset ja Sdp ovat kannatusluvuillaan etäällä muista puolueista mutta lähellä toisiaan. Niistä mikä vain voi olla vaalien suurin puolue.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.