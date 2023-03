Eduskunta jäi perjantaina vaalitauolle. Haastavat ajat jatkuvat seuraavankin eduskunnan aikana.

Kansanedustajat pääsevät keskittymään vaalikampanjointiin toden teolla, kun eduskunta päätti perjantaina istuntokautensa. Tämän vaalikauden eduskuntatyö on nyt pääosin tehty, vaikka vaalikautta onkin vielä hetki jäljellä. Eduskuntavaalit ovat 2. huhtikuuta.

Takana on epätavallinen vaalikausi, jota leimasivat sellaiset poikkeukselliset haasteet kuin koronaviruspandemia ja Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan. Ne olivat niin isoja asioita, että hallitus ja oppositio siirsivät perinteisen vastakkainasettelun hetkittäin syrjään. Se näkyi erityisen hyvin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jossa Nato-jäsenyysprosessia hoidettiin laajassa yhteisymmärryksessä. Kansanedustajat olivat tekemässä historiallisia päätöksiä. Moni kansanedustaja selvästi tiedosti sen, kun melkein viime töikseen eduskunta hyväksyi lähes yksimielisesti Nato-lait.

Oppositio tuki hallitusta myös pandemian alkuvaiheessa, jolloin puoluepolitiikka pantiin hetkeksi hyllylle. Suomi selvisikin pandemiasta verrattain hyvin, joskin hallituksen luova suhtautuminen perusoikeuksiin ohitettiin huolettomasti.

Vaalikausi ei muuten kuitenkaan ole ollut erityisen sopuisa. Hallitus ja oppositio ovat ottaneet näkyvästi yhteen, kuten toki kuuluu, mutta varsinkin pääministeri Sanna Marinin (sd) ja oppositiossa olevien kokoomuksen ja perussuomalaisten välit ovat olleet poikkeuksellisen viileät. Hallituksen sisälläkään meno ei ollut mitenkään auvoista. Hallituspuolueiden rivit repesivät eduskunnassa useissa kysymyksissä.

Politiikassa on tapahtunut paljon. Pääministeri vaihtui jo vaalikauden alkupuolella. Perustuslakivaliokunta taas totesi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) rikkoneen lakia al-Holin pakolaisleirillä olleiden perheiden kotiuttamisen yhteydessä, mutta päätti, ettei syytekynnys ylittynyt. Pitkään kiistelty sote-uudistus saatiin valmiiksi. Eduskunta sääti ilmastolain.

Työnsä päättävä eduskunta jää historiaan myös huolettomasta rahankäytöstä. Puolustukseen on pitänyt panostaa ja pandemia vei rahaa, mutta hallitus on myös ratkaissut kiistansa ottamalla velkaa, ja eduskunnan enemmistö on tämän siunannut.

Seuraava eduskunta saa varautua haastavien ja poikkeuksellisten aikojen jatkumiseen. Äänestäjienkin on hyvä tiedostaa se.

