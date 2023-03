Lännen on selitettävä vielä paremmin, miksi Ukraina on tärkeä

Valitettavasti G20-kokous paljasti, ettei Ukrainan tilanne ole etenkään Aasiassa iso asia.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov keskustelivat torstaina kasvotusten ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä runsas vuosi sitten.

Ulkoministerit kohtasivat Delhissä G20-maiden kokouksessa, johon molemmat osallistuivat. Etukäteen valmistelematon kohtaaminen oli lyhyt, eikä siltä voi odottaa tuloksia. Blinken vaati Venäjää lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa ja kehotti Venäjää pysymään ydinaseita rajoittavassa uudessa Start-sopimuksessa, mutta Lavrovilla ei ole ollut enää pitkään aikaan vaikutusvaltaa Venäjän ulkopolitiikassa saati näin merkittävissä kysymyksissä.

Kohtaaminen oli kuitenkin merkki siitä, että Yhdysvallat on valmis pitämään jonkinlaista puheyhteyttä Venäjään korkealla tasolla. Olennaista on, että Yhdysvallat on sitoutunut olemaan neuvottelematta Venäjän kanssa ilman ukrainalaisia.

Ukrainassa taistelut ovat viime päivinä keskittyneet maan itäosiin, erityisesti Bahmutin kaupunkiin, mutta Venäjä on ampunut ohjuksia siviilikohteisiin myös muualla maassa. Kansainvälinen huomio on ollut enemmän Moldovassa ja Kiinassa.

Moldovassa, jonka ”kapinallisalueella” Transnistriassa on venäläissotilaita, Venäjän on pelätty valmistelevan vallankaappausta. Jo nyt Ukrainan on jaettava joukkojaan myös Moldovan rajalle, mikä hyödyttää Venäjää. Lisäksi länsi pelkää Kiinan alkavan tukea Venäjää aseellisesti, minkä vuoksi Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukašenkan Pekingin-vierailua seurattiin tarkasti.

Blinkenillä on iso joukko Lavrovia tärkeämpiäkin keskustelukumppaneita. Valitettavasti G20-kokous paljasti myös, ettei Ukrainan tilanne ole etenkään Aasiassa iso asia. Samalla kun länsi tiivistää apuaan Ukrainalle, sen on selitettävä muille vielä paremmin, miksi asia on niin tärkeä.

