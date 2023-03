Parinkymmenen vuoden aikana Kela-korvausten taso ehti romahtaa, mutta nyt kokoomus haluaisi kääntää suunnan.

Kela-korvauksia on maksettu suomalaisessa sairaanhoidossa pitkään – ja pitkään niiden maksamisesta on ehditty kiistelläkin. Vaalikeskusteluun aihetta on nostanut erityisesti kokoomus: puolueen mielestä hallituksen tekemät leikkaukset Kela-korvauksiin on peruttava, ja leikkausten sijaan Kela-korvauksia on nostettava hoitoon pääsyn helpottamiseksi.

Laaja yksityinen lääkäritoiminta syntyi Suomessa aikoinaan vastaamaan vaikeaan yhtälöön. Työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuus oli 1960-luvulla maailman korkein ja julkiset palvelut riittämättömiä.

Nykyinen suunta valittiin 1990-luvulla. Ei tuettu enää niinkään yksityisten palveluiden käyttöä vaan julkista terveydenhuoltoa.

Parinkymmenen viime vuoden aikana Kela-korvausten taso on romahtanut. Lopulliselta näyttäneen kuoliniskun antoi nykyinen hallitus, joka leikkasi Kela-korvauksista noin 40 prosenttia. Voi pohtia, oliko hetki oikea, kun päälle oli vyörymässä koronavirusepidemian aiheuttama hoitovelka ja sote-uudistus hyvinvointialueineen.

Kovin suurta merkitystä Kela-korvauksilla ei enää nykymuodossa ollut, sen verran matalaksi niiden taso oli jo ehtinyt painua. Erityisesti pienituloisten kohdalla pienikin korvaus on silti voinut alentaa kynnystä hankkia yksityisiä palveluja.

Varakkaimmat taas hankkivat palvelunsa yksityiseltä sektorilta, oli Kela-korvausta tai ei.

Samaan aikaan vapaaehtoisten sairauskuluvakuutusten suosio on kasvanut. Vapaaehtoinen vakuutus on joka neljännellä suomalaisella, ja siihen tarttuvat erityisesti lapsiperheet.

Rinnalla elää suomalaisen järjestelmän erikoisuus, työterveyden linnake, johon ei missään uudistusten vaiheessa ole haluttu koskea.

Suomalaisen terveydenhuollon kolmikanta jakautuu nyt valtion rahoittamiin hyvinvointialueisiin, työterveyshuoltoon ja Kelan tukemaan yksityiseen terveydenhuoltoon.

Kela-korvausten tasoa pohditaan taas uudessa hallituksessa. Siinä ollaan jälleen politiikan keskiössä. Mihin yhteisiä verovaroja kannattaa käyttää?

