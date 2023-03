Lasten liikunnasta on tullut liian kallista

Lasten liikuntaharrastusten hinnat ovat karanneet yhä useampien perheiden ulottuvilta. Kehitys pitää kääntää.

Lasten urheiluharrastusten hinta on noussut pilviin. Nopeasti on kallistunut esimerkiksi voimistelu.

Lasten harrastusten hinnat ovat nousseet niin nopeasti, että yhä useammalla lapsiperheellä ei ole niihin varaa, käy ilmi Urheilulehden tuoreesta tutkimuksesta.

Selvityksen mukaan lapsen urheiluharrastus maksaa vanhemmille usein tuhansia euroja vuodessa. Kalleimpia lajeja vertailussa olivat ratsastus, taitoluistelu, hiihto, voimistelu ja jääkiekko. Vuodesta 2015 harrastusten hinnat ovat kasvaneet kymmeniä tai jopa yli sata prosenttia.

Kallistumisen takana on seuratoiminnan ammattimaistuminen, mikä on nostanut esimerkiksi valmentajien palkkoja, varustemenoja ja matkakuluja. Monesta ennen halvastakin lajista, kuten hiihdosta, on tullut kallista varusteurheilua.

Ilmiö on huolestuttava, sillä urheiluharrastus on tärkeä lasten fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Maahanmuuttajille urheiluharrastus tarjoaa tärkeän väylän kotoutumiseen. Harrastukset auttavat myös pitämään nuoret poissa ongelmista, kuten katujengeistä. Tarjolla on oltava halpaa liikuntaa jokaiselle, mieluiten koulujen yhteydessä.

