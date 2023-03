Lähivuosien taloustilanteessa joudutaan vetämään yhä tiukempaa rajaa siinä, millaisia palveluja järjestelmän pitää ihmisille tarjota. Hyvinvointialueiden määrääkin tarkastellaan.

Kun sote-uudistuksen aluemallia väännettiin Juha Sipilän (kesk) hallituksen ohjelmaan vuonna 2015, esillä pyörivät luvut 18 ja 12.

Keskusta toivoi kahdeksaatoista aluetta, kokoomus halusi alueiden määrän pysyvän enintään kahdessatoista. Samalla kokoomus ajoi kansalaisille valinnanvapautta, jossa palvelunsa voisi vapaasti hankkia joko julkiselta tai yksityiseltä sektorilta.

Syntyi kuuluisa kompromissi, jossa keskusta sai alueensa ja kokoomus valinnanvapautensa. Maaliin ei kuitenkaan päästy, vaan sote-uudistus romahti vuonna 2019 vaalien kynnyksellä ja Sipilän hallitus ilmoitti eroavansa.

Nykyisessä hallituksessa keskusta pääsi tekemään karttaharjoituksia ehkä siinä tilanteessa mieluisampien kumppanien kanssa. Alueiden määrä saatiin hilattua korkeaksi ja Suomi jaettiin 22 palaseen.

Rönsyilevän mallin kanssa ollaan heti alkumetreillä tilanteessa, jossa osa hyvinvointialueista on liian pieniä ja köyhiä tuottaakseen yhdenvertaisia palveluita.

Tälle ja ensi vuodelle valtion rahoitus on suunniteltu runsaskätisemmäksi, mutta sen jälkeen alueita on tarkoitus alkaa kunnolla kannustaa tehokkuuteen palveluiden järjestämisessä.

Päätökset ovat kuitenkin poliittisia, ja moni alue saattaa tuudittautua vielä siihen, että tosipaikan tullen valtion rahaa löytyy. Se on tuskin viisasta, sillä raha on lähivuosina varmasti kiven alla.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu suurelta osin valtion rahoitukseen. Systeemiin kuuluu kuitenkin se, että toistuva lisärahan pyytäminen johtaa arviointimenettelyyn ja lopulta alueen yhdistämiseen toiseen.

Seuraavan hallituksen kokoonpanosta voi riippua paljon se, kuinka voimakkaasti ja motivoituneesti hyvinvointialueet tehostavat palveluitaan ja säästävät rahaa.

Pienestä summasta ei puhuta – yli neljännes valtion koko vuoden menoista uppoaa hyvinvointialueille. Raha menee valtaosin erikoissairaanhoitoon sekä vanhustenhoivaan, jossa on nykyisten säädösten mukaisesti huolehdittava tiukoista hoitajamitoituksista.

” Ideologisista poteroista kannattaa kiivetä ylös.

Säästöjä aikaansaadakseen alueet kehittävät nyt vaihtelevalla innolla etäpalveluita. Perusideana on hoitaa vanhukset ja muut potilaat mahdollisimman pitkälle heidän omissa kodeissaan puhelimen ja internetin välityksellä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kilpailutettiin jo digisotepalvelut yksityisillä palveluntarjoajilla. Isojen terveysjättien sijaan valituksi tuli kotimainen Lääkärisi oy.

Hyvinvointialueiden digipalveluiden ostoissa liikkuvat nyt isot rahat, ja alan yrityksillä on paljon pelissä, kun kokonaista julkisen terveydenhuollon järjestelmää luodaan uusiksi. Yritysten ottaminen mukaan vaatii poliittisia päätöksiä aluevaltuustoissa. Suurimmassa osassa niistä suurin puolue on joko keskusta tai kokoomus. Sdp on suurin neljällä alueella.

Ideologisista poteroista kannattaa kiivetä ylös. Nyt on syytä alkaa nopeasti miettiä, miten hoito järjestetään mahdollisimman edullisesti ja tehokkaasti. Kun yksi keksii toimivan idean, se pitää ottaa nopeasti käyttöön muillakin hyvinvointialueilla.

Koska terveysmenojen kasvu uhkaa kiihdyttää Suomen velkaantumista, päättäjien pohdittavaksi tulee yhä enemmän se, millaisia palveluita sote-järjestelmän pitää ylipäätään tarjota ihmisille.

”Hoivatakin voi loputtomasti. Aina pystyy pikkaisen hoitamaan lisää”, muistutti apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopiston ja HS:n keskustelutilaisuudessa viime viikolla.

Ihmiset elävät nykyään pidempään kuin ennen, ja sen myötä heillä on paljon sairauksia. Nyt ollaan käännepisteessä, jossa pohditaan, mitä hoitoja kustannetaan verovaroista ja mitä ihmiset voivat halutessaan ostaa itse.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.