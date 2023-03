EKP nosti talletuskorkoa ennustetut puoli prosenttiyksikköä.

Euroopan keskuspankki EKP nosti torstaina talletuskorkoaan odotetut puoli prosenttiyksikköä kolmeen prosenttiin. Aivan viime päivinä koronnoston suuruudesta oli esiintynyt epävarmuutta, kun Yhdysvalloissa Silicon Valley Bank (SVB) kaatui maan keskuspankin Fedin syliin ja Sveitsin keskuspankki joutui pelastamaan Credit Suissen. Vastakkain olivat inflaation hillitseminen ja rahoitusjärjestelmän toiminnan turvaaminen.

Korkojen nopea nousu oli yksi syy SVB:n kaatumiseen. Pankki oli sijoittanut saamansa runsaat talletukset vakaina pidettyihin Yhdysvaltojen valtion joukkovelkakirjoihin, joiden arvo pieneni sitä mukaa kuin keskuspankki Fed nosti ohjauskorkoa.

Inflaatio laukkaa yhä hurjaa vauhtia. Ennakkotietojen mukaan se oli euroalueella helmikuussa 8,5 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. EKP:n tärkein tehtävä on pitää inflaatio noin kahdessa prosentissa. Päätöksellään EKP piti kiinni linjastaan ja tärkeysjärjestyksestään. Samalla se lähetti viestin, että pankkien tilanne on ainakin toistaiseksi vähemmän huolestuttava kuin inflaatio. Pörssien syöksy taittuikin torstaina.

On niitäkin, jotka ovat taloustilanteesta hyötyneet: velalliset. Asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, on lasketellut pari kolme päivää alaspäin. Onnekas on se, jonka asuntolainan koron tarkistus on osunut näihin päiviin.

EKP:n torstaisen korkopäätöksen jälkeenkin odotettavissa on epävarmoja aikoja. Hurjimpien uhkakuvien mukaan lähes jokaisessa Euroopan maassa on ainakin yksi kriisiä lähellä oleva pankki.

Vuoden 2008 finanssikriisin kaltaista tilannetta ei toivottavasti pääse syntymään. Siitä on opittu: pankkien sääntelyä on tiukennettu ja pankkien taseita vahvistettu – eikä vähiten Suomessa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.