Pienpuolue on kansan pätkivä ääni

Eduskuntaan yrittää 13 pienpuoluetta. Niillä on iso mäki kiivettävänä, mutta onneksi yrittäjiä riittää.

Uuden puolueen on vaikeaa päästä eduskuntaan. Viime vaaleissa siinä onnistui Harry Harkimon mainetta hyödyntänyt Liike Nyt. Nyt samaa temppua yrittävät Avoin puolue, Eläinoikeuspuolue, Feministipuolue, Kansalaisliitto, Korjausliike, Kristallipuolue, Liberaalipuolue, Piraattipuolue, Sinimusta liike, Skp, Suomen kansa ensin, Valta kuuluu kansalle ja Vapauden liitto.

Tyytymättömyyttä nykyisiin puolueisiin näyttää olevan eniten perussuomalaisten oikealla puolella. Imua on myös yksilönvapautta puolustavilla liikkeillä. Liberaalipuolueella, joka lupaa leikata valtion roolia, lienee niistä parhaat mahdollisuudet menestykseen. Moneen eri puolueeseen hajonnut liberalismi on aate, jolla on taipumus innostaa politiikan harrastajia enemmän kuin äänestäjiä.

Pienpuolueilla on iso mäki kiivettävänä, mutta onneksi yrittäjiä riittää. Uudet puolueet kertovat politiikan katvealueista, joilla signaali on heikko ja kansan ääni pätkii. Siksi niitä kannattaa seurata.

