Yhdysvaltalaisen lennokin putoamisen jälkimainingit eivät ole vielä laantuneet, kun Kiinan johtaja Xi Jinping matkustaa Moskovaan tapaamaan presidentti Vladimir Putinia.

Venäläishävittäjän häiritsemän Yhdysvaltojen miehittämättömän MQ-9 Reaper -lennokin putoaminen Mustaanmereen lisäsi tällä viikolla Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä jännitteitä. Venäjä osoitti, miten paljon sitä provosoi Yhdysvaltojen ilmavoimien ja muiden Nato-maiden läsnäolo ja tiedustelutiedon kerääminen Venäjän länsirajalla.

Juuri tällaiset erittäin vaaralliset välikohtaukset kansainvälisessä ilmatilassa voivat tahattomastikin eskaloida sotaa.

Hävittäjät ovat olleet viikon puheenaihe, sillä Puola ja Slovakia ilmoittivat antavansa Ukrainalle vanhoja neuvostovalmisteisia Mig-29-hävittäjiä. Joistain niistä on tosin vain varaosiksi. Myös Suomessa käytiin pääministeri Sanna Marinin (sd) Ukrainan-vierailun alulle panemana keskustelua siitä, pitäisikö Suomessa keskustella Hornetien antamisesta Ukrainalle sitten, kun ne ovat Suomessa käyttöaikansa päässä.

Hävittäjäkeskustelu on yksi merkki siitä, että lännessä on tultu samaan johtopäätökseen kuin kahdessa aiemmassa maailmansodassa. Sota ratkeaa sotimalla, ja siihen Ukraina tarvitsee sotilaallista voimaa. Ukrainan aseistaminen taas vaatii liittolaisilta voimien kokoamista ja resurssien yhteistä ryhmittelyä ja jakamista.

Ukrainan tukijat eivät voi puhua enää vain omissa varastoissaan olevista aseista ja ammuksista. On puhuttava aseista, joita ei vielä ole valmistettu, ja tuotantolinjoista, joita ei ole vielä rakennettu.

Ensi viikolla EU-pöydissä ensin puolustusministerien ja sitten EU-maiden johtajien pääaiheena on taas tuki Ukrainalle. Nyt vaaditaan vauhtia eurooppalaiseen puolustusteollisuuteen.

Samaan aikaan myös toisessa leirissä tapahtuu paljon. Kiinan johtaja Xi Jinping matkustaa maanantaina kaksipäiväiselle vierailulle Moskovaan tapaamaan presidentti Vladimir Putinia. Tapaaminen on ensimmäinen sitten hyökkäyssodan alkamisen.

Kiina on yrittänyt olla asemoimatta itseään liian selkeästi Venäjän puolelle tai länttä vastaan, mutta Kiinan tuki Venäjälle on liikkeessä. Kiina on myös esitellyt 12-kohtaisen linjauksen siitä, mihin asentoon se haluaa maailmanjärjestyksen sotimisen päättyessä.

Yhdysvallat varoittaa Kiinaa aseistamasta Venäjää. Viestiään vahvistaakseen Yhdysvallat on vuotanut tiedustelutietojaan muun muassa kiinalaisten rynnäkkökiväärien ja lennokkien osien reiteistä Venäjälle.

