Todellinen ansiokehitys eri aloilla voidaan todeta vasta jälkikäteen.

Veturinkuljettajien lakko alkoi puoliltaöin maanantain vastaisena yönä. Kuten palvelualoilla yleensä ja julkisella palvelualalla erityisesti, lakko väistämättä näkyy ja tuntuu. Moni junalla työmatkaa tekevä on joko jäänyt etätöihin tai joutunut käyttämään luovia ratkaisuja päästäkseen työpaikalle.

Työriidan ydin vaikuttaa vähäiseltä. Kuljettajat haluavat yhtäjaksoiseen viikkolepoon kaksi tuntia lisää, 56 tunnista 58 tuntiin. Työnantajien eli Paltan mukaan se tietäisi 1,5 prosenttiyksikön kustannuslisäystä. Työntekijäpuoli, Rautatiealan unioni, hylkäsi omien neuvottelijoidensa jo hyväksymän kompromissin.

Veturinkuljettajien palkoista on alustava sopu, joka noudattelee niin sanottua yleistä linjaa eli kuuden prosentin korotuksia kahden sopimusvuoden aikana. Työnantajapuoli on mustasukkaisesti vahtinut, ettei mikään ala ylitä päänavaajina toimineiden teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työntekijäsopimuksia. Siksi riita on nyt niin syvä ja periaatteellinen.

Työnantajapuolen koordinaatio on toiminut hämmästyttävän hyvin. Koko neuvottelukierros pääsi käyntiin vasta, kun teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työntekijöillä oli sopimukset valmiina. Muut työnantajaliitot odottelivat siihen asti.

On kuitenkin yksi ala, jolla korotukset saattavat ylittää yleisen linjan: kunta-ala. Ja palkoista sovittiin vieläpä ennen perinteisiä päänavaajaliittoja.

Kunta- ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu tuleville vuosille sovittiin jo viime keväänä sovittelulautakunnan ehdotuksen pohjalta. Voimaan sopimus tuli vappuna. Sen mukaan kunta-ala saa viitenä vuotena prosenttiyksikön verran suuremmat korotukset kuin teollisuus. Tosin korotuksista päättää viime kädessä työnantaja, eikä kaikille ole luvassa yhtä suuria korotuksia.

Kunta-alan sopimus sai kaikki yksityisen puolen liitot sekä palkansaaja- että työnantajapuolella vimmastumaan. Palkkaohjelma kiristi myös yksityisen sektorin ja kunta-alan ammattiliittojen välejä kaikissa kolmessa palkansaajajärjestössä.

Kunta-alalla on taipumus jäädä vuosien mittaan jälkeen yleisestä ansiokehityksestä, koska liukumia ei alalla tunneta samalla tavalla kuin yksityisellä sektorilla. Yksityisellä puolella työnantajaa saatetaan vaihtaa ihan vain paremman palkan perässä.

Siksi kuntiin tarvitaan epäsäännöllisin välein oma palkkaohjelma, jolla kurotaan kiinni eroa muihin aloihin. Nyt käynnissä oleva palkkaohjelma alkoi viime vuonna ja kestää vuoteen 2027. Nykyiset sopimukset tosin päättyvät jo vapunaattona 2025. Vasta jälkikäteen nähdään, minkä ammattiryhmän palkat nousivat eniten.

Soppaa vielä sekoittivat hoitajaliitot Tehy ja Super, jotka irtaantuivat muiden kunta-alan liittojen sopimuksesta. Jälkeenpäin hoitajaliitot väittivät saaneensa enemmän kuin muut kunta-alan liitot. Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen ovat väittäneet, että hyvinvointialueilla palkat nousevat palkkaharmonisaation vuoksi: hyvinvointialueiden palkat pitää nostaa koko maassa kunkin alan korkeimman palkan mukaan. Se korotus olisi tullut ilman hoitajien työtaisteluakin. Kovin merkittäviä tuloksia ei ole saatu muillakaan lakoilla – eivätkä niitä taida saada veturinkuljettajatkaan.

Talven ja kevään palkkakierros alkaa olla loppusuoralla. Hurjan inflaation takia palkankorotuksista tuli kautta linjan suurempia kuin kukaan olisi viime syksynä osannut ennustaa. Kunta-alalle tuli keväällä vielä ylimääräiset korotukset, koska alan palkankorotukset oli sidottu teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden ja kuorma-autoalan sopimuskorotuksiin.

Jos sekavasta palkkakierroksesta yrittää hakea valopilkkuja, niitä löytyy kaksikin: kierros on kohta ohi, eikä kunta-alan palkoista tarvitse lähivuosina riidellä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.