Tiistaina julkaistussa HS-gallupissa kärjessä olevat kokoomus, Sdp ja perussuomalaiset olivat puolentoista prosenttiyksikön sisällä. Vaalipiirien viimeiset paikat ratkaisevat paljon.

Politiikkaa seuraavien jo kiihkeästi odottama HS-gallup julkaistiin tiistaina eli ennakkoäänestyksen aattopäivänä. Kysely paljasti kilpailun näiden eduskuntavaalien ykköspaikasta jatkuvan tiukkana.

HS:n kyselyn mukaan kokoomus on edelleen kannatukseltaan suurin, sitä äänestäisi 20,8 prosenttia. Kakkospaikan jakavat Sdp ja perussuomalaiset, joita molempia äänestäisi 19,3 prosenttia. Koko kärkikolmikko siis mahtuu 1,5 prosenttiyksikön sisälle. Muut puolueet ovat kannatukseltaan selvästi pienempiä, eivätkä muutokset ole isoja, paitsi keskustalla ja vihreillä. Keskustan kannatus on noussut helmikuulta 1,1 prosenttiyksikköä 10,7 prosenttiin ja vihreiden laskenut saman verran 9,4 prosentista 8,3 prosenttiin.

Kun kärkikolmikko on näin tiiviissä supussa, on mahdoton sanoa, mikä niistä lopulta saa vaaleissa eniten edustajapaikkoja. HS-gallup mittaa puolueiden valtakunnallista kannatusta, mutta eduskuntavaalit eivät vaaliteknisesti ole valtakunnalliset vaalit vaan 13 samanaikaiset vaalit, kun mitään valtakunnallista tasausjärjestelmää ei ole. Lopputulokseen voivat vaikuttaa muutamatkin äänet, kun ratkaistaan, mikä ehdokaslista saa vaalipiirin viimeisen paikan. Näissä vaaleissa ehdokasasettelulla on todellakin väliä.

Arvioita on kuitenkin tehty. Niistä eniten näkyvyyttä on saanut vaalinörtiksi itseään kutsuvan viestintäkonsultin ja kokoomuksen entisen suunnittelupäällikön Jukka Mannisen laskelma, joka perustuu viestimien julkaisemiin vaalipiirikohtaisiin mielipidemittauksiin ja Mannisen omiin ennustuksiin. Mannisen laskelman mukaan perussuomalaiset olisivat vaalien jälkeen selvästi eduskunnan suurin puolue.

Vaalipiirien viimeiset paikat ratkeavat kuitenkin vasta aivan loppuvaiheessa. Niiden ennakointi on vaikeaa, sillä monin paikoin kisa on tiukka, ja eri vaalipiirien äänestysaktiivisuutta on vaikea ennakoida. Mittauksia on myös tehty eri vaiheessa kampanjaa.

Mannisen laskelma on joka tapauksessa hätkähdyttänyt politiikkaa seuraavia, sillä kovin paljon aikaa ei ole vielä käytetty Riikka Purran (ps) mahdollisen pääministerikauden miettimiseen.

Nyt moni pysähtyi ehkä ensimmäistä kertaa vakavissaan pohtimaan, millainen olisi Suomi, jos maata johtaisi puolue, joka haluaa vähentää jyrkästi maahanmuuttoa, lykätä ilmastonmuutoksen torjumista ja erota EU:sta. Ainakin ulkomailla käsitys Suomesta muuttuisi kertaheitolla.

Erilaiset laskelmat ja ennusteet vaikuttavat vaaleihin, sillä ihmiset harkitsevat äänestämistään myös sillä perusteella, miten heidän äänensä asetelmaan vaikuttaa. Jotkut voivat hypätä voittajan vaunuihin, toiset äänestävät jotain puoluetta vastaan. Sosiaalisen median ja tarjolla olevan datan ansiosta monet ovat paljon aiempaa valveutuneempia tilanteesta eri puolilla maata.

Vaalien alla puheenjohtajat ottavat yhteen erilaisissa vaalitenteissä jopa 2–3 kertaa päivässä. Kyselyissä menestyvät pääsevät tentteihin ja vaalikentille paljon paremmissa tunnelmissa kuin alamäkeään murehtivat.

Maanantaina Ylen vaalitentissä keskityttiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja ilmastoon. Suuria yllätyksiä ei nähty, mutta keskustelu korosti kokoomuksen ja perussuomalaisten erilaisia linjoja ilmastopolitiikassa.

Tiistaina suurimpien puolueiden johtajat ottivat yhteen ensin Ilta-Sanomien tentissä ja illalla uudestaan Ylen studiossa. Sanomatalossa Marin joutui tukemaan yksin hallituksensa talouslinjaa, sillä valtionvarainministeri Annika Saarikko (kesk) on siirtynyt jo henkisesti oikeiston leiriin.

Vielä pahemmin altavastaajaksi pääministeri jäi puolustaessaan tuimasti sitä, että oli väläyttänyt Ukrainan-vierailullaan Hornet-hävittäjien antamista Ukrainalle. Muut puoluejohtajat tuomitsivat Marinin toiminnan, jota Purra piti ”ylilyöntinä” ja Orpo ”suurena virheenä”. Purra taas oli ihan omilla linjoillaan työperäisestä maahanmuutosta puhuttaessa.

Sähköä alkaa olla sen verran ilmassa, että vaalien alle voi ennustaa salamointia.

