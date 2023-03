Eduskuntavaalien ehdokkaat eivät ole tarkka kuva kansasta, mutta eivät mikään etäinen eliittikään.

Eduskuntavaalien ehdokkaissa on enemmän miehiä ja hyvin koulutettuja kuin kansassa keskimäärin, selviää Tilastokeskuksen Eduskuntavaalit-tilastosta. Naisia on kaikista ehdokkaista 43 prosenttia. Suurin naisten osuus on vihreissä, 60,8 prosenttia, pienin Liike Nytissä, 34,5 prosenttia.

Kokoomuksen ehdokkaista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on yli 60 prosenttia, seuraavina tulevat vihreät ja Rkp. Vähiten korkeasti koulutettuja on vasemmistoliitossa, Liike Nytissä ja perussuomalaisissa. Korkeimmat mediaanitulot on kokoomuslaisilla, 51 600 euroa, pienimmät Liike Nytin ehdokkailla, 30 900 euroa.

Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä kasvaa vähitellen. Heitä on nyt kaikista ehdokkaista 2,8 prosenttia. Vieraskielisiä äänioikeutettuja on vaaleissa 132 000.

Vaalien ehdokkaat eivät ole tarkka pienoiskuva kansasta, mutta aika lähellä kuitenkin. Kyllä kansanedustajat ovat Suomessa kansan edustajia.

