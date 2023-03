Suomi ei voi vain harata muutoksia vastaan. Jos perussuomalaiset tämän ymmärtävät, hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa voi olla mahdollista.

Euroopan unionista on tullut viime vuosikymmeninä niin arkinen osa suomalaista politiikkaa, että Suomen tulevan EU-politiikan suunnasta ei ollut näiden eduskuntavaalien teemaksi. Suomen Nato-matkan seuranta on myös peittänyt alleen keskustelun EU:sta turvallisuuden tuottajana.

Puolueiden EU-näkemysten yhteensovittaminen on kuitenkin yksi hallitusneuvotteluiden onnistumisen edellytyksistä. Erityisen iso asia se on, jos hallitusta lähdetään rakentamaan kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan – ihan riippumatta siitä, kumpi puolueista on suurempi.

Perussuomalaiset kannattaa periaatteessa eroa EU:sta, ja kokoomus on hyvin eurooppalainen puolue – eikä se voi siltä linjalta peruuttaa. Siksi peruutettava olisi perussuomalaisten, esimerkiksi vihreään siirtymään ja ilmastopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Sdp:n ja kokoomuksen hallituksessa EU ei olisi ongelma vaan päinvastoin: yhteinen käsitys Suomen tavoitteista EU:ssa olisi hallitusyhteistyön liimaa.

Tulevalla hallituksella on edessään isoja EU-aiheita. Suomen perinteinen käsitys valtiontuista, yhteisvelasta ja taloussäännöistä voi mullistua uudessa geotaloudellisessa kilpailuasetelmassa. Energiakriisi teki jo EU:sta uudella tavalla energiaunionin, ja tämä kehitys syvenee.

Oikeusvaltiokysymykset ovat vahvasti EU:n agendalla, kun unioni keskustelee Länsi-Balkanin maiden ja Ukrainan EU-jäsenyyksistä. Suomen on pysyttävä oikeusvaltioperiaatteen vahvana puolustajana. EU:n laajentuminen voi johtaa myös EU:n perussopimusten avaamiseen.

Euroopan unionin käsitys itsestään on muuttunut nopeasti, ja neljän vuoden kuluttua Eurooppa on uudessa asennossa. Turvallisuus tulee tärkeydessä sisämarkkinoiden rinnalle.

Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan lopputulos ratkaisee, kuka kirjoittaa poliittiset ja taloudelliset säännöt tuleville vuosikymmenille. Isoimpia pelureita ovat Kiina ja Yhdysvallat. EU:n muodonmuutos vahvaksi maailmanlaajuiseksi toimijaksi on pahasti kesken.

EU:n globaalista roolista olisi jo pitänyt käydä keskustelua Suomessakin. Kaikki puolueet tietävät hyvin, että Suomen EU-vaikuttamisen krooninen ongelma on havahtuminen isoihin EU-kysymyksiin aivan liian myöhään – siinä vaiheessa, kun suuret jäsenmaat ovat jo saaneet kantansa sovittua. Liikkeelle pitäisi päästä aikaisemmin.

” Suomi ei voi vain harata muutoksia vastaan.

Ennen Nato-jäsenyyttä EU:n yhteisen puolustuksen sekä EU:n ja Naton välisen yhteistyön syventäminen olivat Suomelle tärkeitä asioita, jotka sopivat kaikille puolueille. Saman linjan pitää jatkua. EU:ssa on potentiaalia turvallisuuden tuottajaksi ja hybridiuhkiin vastaajaksi – sen osoittivat esimerkiksi EU:n yhteiset rokotehankinnat koronaviruspandemian aikana. Tänä talvena selätettiin yhteisvoimin energiakriisin pahimmat uhkakuvat.

Suomalaiset haluavat tukea vahvasti Ukrainaa. Se vaatii unionilta uudenlaisia rahoitusmekanismeja ja kykyä toimia ohi konsensusperiaatteen. EU-komissiolla on jo uusia välineitä ja valtuuksia, joilla voidaan vauhdittaa eurooppalaista puolustusteollisuutta yhteishankinnoilla. Tämän kehityksen jarruttaminen ei olisi viisasta.

Suomella on paljon annettavaa, kun EU:lle luodaan kriisinkestävyyttä. Syy vaisuun visiointiin voi olla näkemysten puute, mutta kyse on myös toimintatavasta. Suomi ei voi vain harata muutoksia vastaan. Jos perussuomalaiset tämän hyväksyvät, hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa voi olla mahdollista.

On Suomen omasta aktiivisuudesta kiinni, onko EU:sta voimakoneistoksi, joka pitää yllä turvallisuutta ja reagoi nopeasti kriiseihin. Sellaisen unionin suomalaisten enemmistö mielellään näkisi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.