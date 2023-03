Helsinki on kovien nimien kilpakenttä

Puolueet ovat keränneet Helsingissä eduskuntavaaleihin kovatasoiset ehdokaslistat, joten kilpailu on kovaa myös puolueiden sisällä.

Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on ensi sunnuntaina, joten vaalitaistelussa on käynnissä loppukiri.

Tämä näkyy hyvin myös Helsingissä, jossa kaikkien puolueiden tilanne on kutkuttava. Ne, jotka eivät havittele paikkaluvun nostamista, käyvät kiivasta puolustustaistelua nykyisistä paikoistaan. Puolueiden sisälläkin kisa käy armottomana, sillä useimmat ehdokaslistat ovat niin kovatasoisia, että kansanedustajaksi yltäminen vaatii tunnetuiltakin ehdokkailta ankaraa kampanjatyötä loppuun asti.

Näissä vaaleissa Itä-Helsingistä on tullut kaikille puolueille entistä tärkeämpi metsästysmaa. Kuluneella viikolla Itä-Helsingin metroasemilla ovat esitteitään jakaneet perussuomalaisten, demarien ja vasemmistoliiton lisäksi myös ainakin vihreät, kokoomuslaiset, Liike Nyt ja liberaalit. Monilta Itä-Helsingin alueilta on myös selvästi viime kertaa enemmän ehdokkaita.

Se on ymmärrettävää, sillä pelkästään itäisessä ja kaakkoisessa suurpiirissä asuu jo noin 170 000 ihmistä. Enemmän väkeä on vain kuudessa Suomen kaupungissa. Itä-Helsingin asukkaiden identiteetti ja itsetunto ovat myös selvästi vahvistuneet. Muualla Suomessa Itä-Helsinki voidaan nähdä karikatyyrinomaisena vaaran paikkana, mutta alueen asukkaat ovat usein hyvin ylpeitä rennosta ja värikkäästä elämänmenostaan. On tärkeää, että Itä-Helsingin ääni kuuluu myös valtakunnanpolitiikassa.

Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2019 vihreät oli suurin puolue Helsingissä 23,5 prosentin ääniosuudella. Toisena oli kokoomus (21,8 prosenttia), kolmantena Sdp (13,6 prosenttia), neljäntenä perussuomalaiset (12,3 prosenttia) ja viidentenä vasemmistoliitto (11,1 prosenttia). Vihreät ja kokoomus saivat molemmat kuusi kansanedustajaa, Sdp, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto kukin kolme. Lisäksi Rkp sai 5,3 prosentin ääniosuudella yhden edustajan. Näissä vaaleissa Helsingistä valitaan 23 kansanedustajaa eli yksi enemmän kuin viime kerralla.

Vihreät lähti vaaleihin tavoitteenaan pitää ykkössija alueella, mutta puolueen valtakunnallinen kannatusalho näkyy myös Helsingissä, ja puolue voi pudota jopa vaalipiirin kolmanneksi kokoomuksen ja demarien taakse.

Vihreät ovat jääneet vaaleissa puun ja kuoren väliin, mikä näkyy myös Helsingissä. Puolueen poliittinen dna eli luonto ja ilmasto eivät ole vaalikeskustelussa paljon kuuluneet. Talousasioissa vihreiden linja on siirtynyt vasemmalle. Se on karkottanut vanhoja äänestäjiä, mutta ei ole juuri tuonut uusia, koska vasemmalla vastassa ovat nuoriin vetoava vasemmistoliitto ja Sanna Marinin karismalla ratsastava Sdp. Helsingissä vihreiden paikka kaupunkiympäristön toimialan johdossa näkyy myös eduskuntavaaleissa, kun ihmiset muistavat menettämiään lähiluontokohteita. Lisääntyneet puheet taktisesta äänestämisestä ovat kuitenkin herättäneet puolueen puolustustaistoon.

Kokoomus tavoittelee Helsingissä selvää äänimäärän kasvua, ykkössijaa ja lisäpaikkaa, mikä saattaa hyvinkin onnistua. Myös Sdp:n tavoitteena on saada lisäpaikka, minkä vuoksi demarit kampanjoivat myös Helsingissä pääministeri Marinilla, vaikka tämä onkin ehdolla Pirkanmaalla. Vasemmistoliitossa ei vielä viime syksynä juuri haaveiltu neljännestä paikasta, mutta nyt nälkä on kasvanut. Perussuomalaisten kannatus on Helsingin Uutisten gallupin mukaan matalampi kuin viime vaaleissa, mutta paljon riippuu siitä, millaisen loppuspurtin puolue tekee ja millaiseksi äänestysaktiivisuus nousee.

Helsingissä eduskuntavaaleissa isossa roolissa ovat koko maata koskettavat teemat, ja moni ehdokas profiloituu alansa asiantuntijana tai valtakunnanpoliitikkona pikemminkin kuin oman kaupunkinsa edunvalvojana. Se on ymmärrettävää, sillä pääkaupungissa pitääkin nähdä omia kengänkärkiä kauemmas.

Helsinkiläisten ensi kauden kansanedustajien toivoisi kuitenkin edes silloin tällöin kykenevän yhteistyöhön yli ideologisten erojen. Helsinkiläisillä ei eduskunnassa muita puolustajia juuri ole.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.