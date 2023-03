Seuraavan hallituksen tulee saada talous kestävälle uralle. Se on mahdollista, mutta ei helppoa.

Valtionvarainministeriö on hakenut tällä vaalikaudella rooliaan julkisessa keskustelussa, sillä osa poliitikoista on halunnut työntää rahaministeriön virkamiehiä sivuun arvopohjaisen päätöksenteon tieltä. Korkojen nousu on kuitenkin palauttanut keskustelun takaisin maan pinnalle. Tosiasioille on taas kysyntää.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että talouden saaminen kestävälle uralle edellyttää kuuden plus kolmen miljardin menoleikkauksia kahden vaalikauden aikana. Ministeriö julkaisi maaliskuun alussa listan mahdollisista leikkauskohteista hintalappuineen. Lista oli laadittu niin, että niin vasemmistolaiset kuin oikeistolaisetkin saattavat löytää sieltä sopivia leikkauskohteita. Se onkin hyvä, sillä tasapainoinen talouspolitiikka ei ole oikeistolaista politiikkaa, vaikka sellaistakin kuvaa tarjotaan. Jos rahat loppuvat, heikoimmat siitä eniten kärsivät.

Valtiovarainministeriön tuoreen talousennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,2 prosenttia. Ensi vuonna bruttokansantuote kasvaa 1,3 prosenttia ja vuonna 2025 1,6 prosenttia. Ministeriön mukaan talouskasvu on liian hidasta taittaakseen velkaantumisen kasvun. Suomi uhkaa velkaantua vuosina 2024–2027 jopa 14–15 miljardia euroa vuodessa.

Ensi viikolla on odotettavissa työmarkkinajärjestöjen yhteisen Suomen suunta -raportin julkistus. Raportin odotetaan esittävän konkreettisia keinoja siihen, miten taloutta saadaan parempaan vauhtiin tuottavuutta ja työllisyyttä parantamalla.

Hallituspohjasta riippumatta tuleva hallitus lähtee liikkeelle erilaisesta tilanteesta kuin Antti Rinteen (sd) hallitus. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on muistellut kevään 2019 hallitusneuvottelujen muistiinpanotaulua, jonka otsikoksi oli kirjoitettu: ”Rahaa on.” Silloinkaan rahaa ei ollut, mutta sitä sai lainaksi halvalla. Enää sekään ei onnistu.

Puolueista kokoomus on ottanut valtiovarainministeriön yhdeksän miljardin tavoitteen suoraan omakseen. Puolueella riittää säästökeinoja, vaikka osa niistä on vaikeasti hinnoiteltavia, kuten ”parhaiden käytäntöjen” tuominen hyvinvointialueille.

Sdp päätti asemoida itsensä taloudessa vaihtoehdoksi kokoomukselle. Puolue lupaa tasapainottaa talouden lähinnä vauhdittamalla kasvua ja nostamalla työllisyyttä sekä korottamalla hyväosaisten veroja verotuksen porsaanreikiä tilkitsemällä. Veropohjan tilkitsemisestä sanotaan löytyvän valtiolle ”satoja miljoonia”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on yrittänyt torjua talouskysymykset syyttämällä kokoomusta leikkausvimmasta, mutta sitä on vaikeaa jatkaa loputtomiin. Tiistaina Ylen tentissä Marin näytti tulevan kokoomusta vastaan, kun sanoi voivansa hyväksyä enemmänkin oikeanlaisia leikkauksia. Kysymykseen, mistä ei ainakaan tingi, Marin vastasi, ettei koulutuksesta saa ottaa senttiäkään. Sattumalta myös kokoomus on sanonut koulutuksen olevan ”erityissuojeluksessa”.

Perussuomalaiset ei tunnu suhtautuvan talouspolitiikkaan täysin vakavissaan, sillä se on esittänyt useimmille hallinnonaloille 2–4 prosentin leikkauksia, mutta on kysyttäessä tarjonnut lähinnä kehitysavun, maahanmuuton ja ympäristöministeriön lakkauttamisen kaltaisia ideologisia maaleja. Työperäisen maahanmuuton selvä lisääminen on keskeinen osa kaikkia realistisia tulevaisuusskenaarioita, joten perussuomalaiset joutuu päivittämään linjaansa tai jäämään paitsioon.

Talous täytyy saada kestävälle uralle, mutta Suomella ei ole varaa seisahtua vuosiksi riitelemään leikkauksista. Maailma ei sellaista aikalisää suo.

Jokainen muutos uhkaa aina jonkun etuja. Näidenkin vaalien alla on jo kuultu, mihin tarvitaan lisää rahaa tai mistä rahoja ei ainakaan saa vähentää. Kestävä talous on pitkällä aikavälillä kaikkien etu, mutta pitkää aikaväliä ei yhteiskunnassa edusta mikään etujärjestö. Siksi se on päättäjien tehtävä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.