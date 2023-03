Venäjä on jo kuukausia yrittänyt vallata Itä-Ukrainassa sijaitsevaa Bahmutia, mutta nyt venäläisjoukot kaupungin ympäristössä näyttävät heikentyneen.

Venäjän entinen pääministeri ja presidentti, Venäjän turvallisuuskomitean nykyinen varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev ilmoitti perjantaina venäläisviestimien haastattelussa, että Venäjän joukot ovat valmiita etenemään tarvittaessa Kiovaan ja Lviviin.

Medvedev on viime aikoina tullut tunnetuksi uhoavista kommenteistaan, jotka herättävät huomiota myös ulkomailla. Niiden kohdeyleisönä vaikuttavat kuitenkin olevan Venäjän eliitti ja erityisesti voimaviranomaisten johtajat, joille Medvedev ilmeisesti yrittää todistella kovuuttaan. Lännessä Medvedevin uho on herättänyt enemmän kummastusta ja huvitusta kuin pelkoa.

Niin nytkin. Medvedev puhuu suuria etenemisestä Lviviin, kun Venäjä on kuukausia yrittänyt saada vallattua pienehköä Bahmutia itäisessä Ukrainassa.

Venäjän runsas vuosi sitten aloittaman hyökkäyksen kovimmat taistelut ovat viime aikoina keskittyneet juuri Bahmutin risteyskaupunkiin. Siitä on samalla tullut tuorein symboli Ukrainan urhealle puolustustaistelulle, Venäjän sotavoimien heikkoudelle ja Venäjän sodanjohdon piittaamattomuudelle omista miehistötappioistaan. Venäjän hyökkäyksessä Bahmutissa keskeisessä osassa ovat olleet palkkasotilasjoukko Wagnerin taistelijat, joiden kaatuminen on hetkittäin näyttänyt olevan Venäjän komentajien suoranainen tavoite.

Vaikka Venäjä on kuuluttanut Bahmutin merkittävyyttä, sen joukot alueella näyttävät heikentyneen siihen mittaan, että puheet Ukrainan vastahyökkäyksestä ovat kiihtyneet. Ukrainan edustajat ovat vihjanneet sen olevan vain ajan kysymys.

Sodassa tällaisilla puheilla voi tosin olla myös hengennostatus- ja hämäystarkoitus, joten Ukrainan vastahyökkäys saattaa tapahtua myös jossain muualla kuin Bahmutin ympäristössä tai olla vielä tapahtumatta. Ukrainan on myös suunnitelmissaan mietittävä omia mahdollisia tappioitaan. Niistä ei julkisesti juuri puhuta, mutta myös Ukraina menettää koko ajan sotilaitaan.

On kuitenkin selvää, että kevään edetessä Ukraina pyrkii vapauttamaan lisää Venäjän miehittämiä alueita. Ukrainan joukoilla on siihen kyvykkyyttä, minkä lisäksi vallattujen maiden takaisin valtaamiselle on laaja tuki.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.