Osuuskunta-aatetta tulkitaan Metsäliitossa erikoisella tavalla, kun se tarkoittaa jättipalkkoja ja -eläkkeitä johtajille.

Metsäliiton pääjohtaja Ilkka Hämälä on tiettävästi lisäeläkemaksujen ennätysmies,.

Metsäliitto Osuuskunta tilitti viime vuonna pääjohtajansa hyväksi yli neljän miljoonan euron lisäeläkemaksun (HS 23.3.2023). Summa on tiettävästi lisäeläkemaksujen Suomen ennätys, ja se on vain osa pääjohtaja Ilkka Hämälän vuosikorvausta.

Lisäeläkkeen ohella Metsäliitto Osuuskunta eli Metsä Group maksoi pääjohtajalleen kolme miljoonaa euroa erilaisia palkkoja ja palkkioita vuonna 2022. Metsä Groupin keskivertotyöntekijän pitäisi työskennellä 138 vuotta, jotta hän saisi kokoon pääjohtajan yhden vuoden palkan.

Suomessa on perinteisesti ajateltu, että osuustoiminta on ihmiskeskeistä taloudellista toimintaa, jolla pyritään jäsenten yhteisen hyvän ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Arvolähtöinen osuustoiminta eroaa kylmän kapitalistisesta osakeyhtiöstä, jossa toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Metsäliitto Osuuskunnassa on noin 90 000 jäsentä. He käyttävät edustajiston kautta ylintä päätösvaltaa, ja jäsenet äänestävät parasta aikaa uudesta edustajistosta. Edustajiston jokaisella jäsenellä on yksi ääni, joten käytännössä isännän ääntä ei käytä oikein kukaan omistajista.

Kun rahalla ei ole isäntää, osuuskunnan johto voi haalia itselleen ylimitoitettuja etuja. Osuuskunnan arvot eivät välttämättä ulotu pääjohtajaan.

Arvojaan näyttää myös Ilkka Hämälän edeltäjä Kari Jordan. Jordan nosti vuosikausia korkeita pääjohtajakorvauksia Metsäliitosta, ja eläköidyttyään hän siirtyi pian kilpailevan yhtiön eli Stora Enson hallitukseen. Tänä keväänä Jordan aloitti Stora Enson hallituksen puheenjohtajana.

Metsäliitto Osuuskunnan johtoon näyttää pesiytyneen vuosien kuluessa arvoja, joilla on hyvin vähän tekemistä osuuskunta-aatteen kanssa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.