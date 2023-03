Olennaista ei ehkä sittenkään ole lisävelan määrä vaan se, mihin sitä käytetään.

Julkinen velka on hallinnut eduskuntavaalien väittelyitä. Vaalien alla ovat omat talousennusteensa julkistaneet Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla), Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö. Kaikilla ennustelaitoksilla viesti on ollut suurin piirtein sama: juuri nyt ollaan taantumassa, mutta sen pitäisi helpottaa tämän vuoden loppupuolella. Mutta taantuman jälkeisestä kasvustakin on tulossa kituliasta.

Vaalikeskusteluissa – tai oikeastaan väittelyissä – tiukinta linjaa on esittänyt oppositiopuolue kokoomus. Se olisi valmis tasapainottamaan julkista taloutta ensi vaalikaudella kuudella miljardilla eurolla ja vielä seuraavalla hallituskaudella kolmella miljardilla. Kokoomuksen numerot on leikattu ja liimattu valtiovarainministeriön ehdotuksesta. Muiden puolueiden tasapainotustavoite on ollut lievempi, kaikkein lievimpinä Sdp:n ja vasemmistoliiton tavoitteet.

Muun muassa Sixten Korkman on pitänyt kokoomuksen – ja entisen ministeriönsä – ajamaa talouslinjaa liian tiukkana. Hänen mukaansa (HS Visio 22.3.) yhteensä yhdeksän miljardin tasapainotus kahden vaalikauden aikana toisi ihmisille liikaa kärsimystä.

Korkman johti myös työmarkkinajärjestöjen ykkösjohtajien pyöreää pöytää, jossa käsiteltiin kahden valmisteluryhmän laatimia toimenpide- ja politiikkaehdotuksia. Suomen suunta -hankkeen potkaisi käyntiin työministeri Tuula Haatainen (sd), ja sen työryhmiä johtivat työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen sekä pitkäaikainen talousvaikuttaja ja valtiovarainministeriön entinen valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki. Taustavoimat ovat siis todella raskasta sarjaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama raportti julkaistiin maanantaina. Raportin avainsanoja ovat tuottavuuden ja työpanoksen kasvu. Keinoissa niiden saavuttamiseksi jouduttiin tasapainoilemaan. Jos kestävyysvajetta korjattaisiin vain julkisia menoja supistamalla, syntyisi hyvinvointivaltioon lovi. Jos verotusta kiristettäisiin, voisi talouskasvu hidastua.

Raportissa esitetään yli 70 ehdotusta, toiset konkreettisempia kuin toiset. Esimerkiksi koulutusta pitäisi raportin mukaan tarjota vastaamaan työvoiman kysyntään ketterämmin. Myös tutkintoa pienempiä opintokokonaisuuksia pitäisi tarjota enemmän.

Digitalisaation merkitys on suuri tuottavuuden kasvattamiselle. Tämä on erityisen tärkeää Suomen kaltaiselle pienelle maalle, jossa työvoiman määrä rajoittaa kasvua.

Maahanmuutosta raportissa kirjoitetaan suoraan: ”Suomen on lisättävä työ- ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa.” Työvoimasta – erityisesti koulutetusta työvoimasta – käydään maiden välillä globaalia kilpailua. Jotta maahan muuttavat opiskelijat myös jäisivät Suomeen, pitäisi raportin mukaan lisätä englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarjontaa sekä edistää myös puolisoiden työllistymismahdollisuuksia.

Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntaina. Jäljellä olevien vaalikeskustelujen aineistoksi raportti ei välttämättä ehdi, mutta se onkin tarkoitettu pikemminkin hallitusohjelman pohjapaperiksi. Kun taustavoimat ovat tällaiset, kohteena voisi kuvitella olevan sinipunan kaksi runkopuoluetta, kokoomus ja Sdp.

Vaalikeskusteluissa on väitelty uupumuksiin asti valtiontalouden sopeutustarpeesta ja siitä, millä keinoilla kuilua kurotaan umpeen. Sitäkin keskustelua joudutaan vaalien jälkeen jatkamaan, mutta tärkeää on myös löytää puolueita yhdistäviä päämääriä, jotka ulottuvat kauemmas tulevaisuuteen. Niitä tämä raportti löytää ennen muuta tuottavuuden nostamisesta koulutustasoa ja työvoiman määrää kasvattamalla.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.