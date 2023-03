Hyökkäys kansanedustaja Ben Zyskowiczia vastaan on uusin osoitus yhteiskunnan poliittisten jännitteiden kiristymisestä. Kovat teot seuraavat kovia puheita.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok) päälle käytiin lauantaina Itäkeskuksessa. Poliisi on pidättänyt 38-vuotiaan miehen, joka julkistetussa videossa lyö ja tuuppii Zyskowiczia. Kansanedustajan mukaan hyökkääjä oli solvannut häntä Natosta ja juutalaisuudesta ja uhannut tappamisella. Zyskowicz sai hyökkäyksessä lieviä vammoja, mutta on pystynyt jatkamaan vaalikampanjointiaan. Keskeiset poliitikot ovat muistuttaneet, että kysymyksessä oli hyökkäys paitsi yksittäistä poliitikkoa myös kansanvaltaa vastaan.

Poliittinen väkivalta on Suomessa ollut harvinainen ilmiö, mutta viime vuosina on ilmaantunut huolestuttavia merkkejä. Uhkaaviin tilanteisiin ovat joutuneet esimerkiksi Juha Sipilä ja Timo Soini. Väkivalta on seurannut poliittisen kielenkäytön kovenemista. Vihankylvöön on syyllistytty erityisesti äärioikeistossa, jossa esiintyy avointa väkivallan ihailua ja siihen yllyttämistä. Zyskowicz yhdisti hyökkäyksen verkossa levitettyihin salaliittoteorioihin, joissa on mukana myös juutalaisvihaa.

Radikaalit ääriliikkeet ovat pieniä, mutta ne voivat merkitä vakavaa vaaraa poliitikoille ja vähemmistöille sekä yhteiskuntarauhalle. Suojelupoliisi pitää äärioikeistolaista väkivaltaa Suomen vakavimpana terrorismiuhkana. Ääriryhmät käyttävät hyväkseen laillisia ja laajasti hyväksyttyjä instituutioita. Perussuomalaiset on vetänyt rajaa äärimmäisimpiin suuntauksiin. Se on hyvä, mutta puolue haluaa yhä poistaa rangaistavuuden yhteiskunnan haavoittuvaisiin ryhmiin kohdistetulta niin sanotulta vihapuheelta. Tämä pelaa ääriainesten pussiin.

Eduskuntavaaleissa rasistinen ja fasistinen Sinimusta liike on läpäissyt vaaliviranomaisten seulan. Eduskunnassa kansanedustajat ovat joutuneet pelkäämään yhtä omistaan. Sivistys on pelottavan ohut kuori tulivuoren päällä. Yhteiskunta ei voi katsoa toimettomana, kun demokratian viholliset käyttävät demokratiaa demokratian murentamiseen.

