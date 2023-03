Nato-matkasta jää kansakunnan muistiin myös joitakin tahroja. Esimerkki on Helsingin poliisin toiminta Turkin-vastaisessa mielenosoituksessa.

Suomi liittyy Natoon juuri ennen eduskuntavaaleja tai aivan heti niiden jälkeen.

Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina Suomen liittymisen Naton jäseneksi. Ruotsin ratifioinnin Unkari jätti tekemättä, mikä on pääministeri Viktor Orbánilta silkkaa kiusantekoa.

Suomi liittyy Natoon, koska aika oli presidentti Recep Tayyip Erdoğanin mielestä sille kypsä. Erdoğan on hakenut itselleen hyötyä peluuttamalla Suomea ja Ruotsia, mutta on antanut periksi ennen kuin hinta kasvaa Turkille liian suureksi.

Presidentti Sauli Niinistön vierailu Ankarassa antoi Erdoğanille tilaisuuden näyttää Turkin vaalien alla johtajalta, joka päättää, missä järjestyksessä Natoon liitytään. Turkki sai taas tuotua esiin terrorismikäsitystään. Liian pitkälle Turkki ei voi silti mennä, jos ja kun Erdoğan havittelee asemaa rauhanhierojana Venäjän ja lännen välillä.

Turkin voima kohtasi lopulta vastavoiman. Hävittäjäkaupoilla Yhdysvaltojen kanssa on Turkille arvoa. Amerikkalaissenaattorit kytkivät asekaupat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiin. Ruotsin jäsenyys varmistuu viimeistään heinäkuussa Naton Vilnassa pidettävässä huippukokouksessa.

Natoon liittyy Suomi, joka on monella tapaa murroksessa – ja niin on myös maailma Suomen ympärillä. Nato-jäsenyys on historiallinen hetki pääministeri Sanna Marinin (sd) kriisiaikojen värittämälle hallitukselle, presidenttikausiaan päättävälle Niinistölle ja kaikille suomalaisille.

Matkasta Natoon jää kansakunnan muistiin myös tahroja, esimerkiksi Helsingin poliisin toiminta Turkin-vastaisessa mielenosoituksessa. Poliisin tehtäviin ei kuulu Erdoğanin kunnian suojelu mielenosoittajilta.

Suomi ja Ruotsi vahvistavat Naton sotilasvoimaa, mutta myös arvopohjaa. Sille onkin tarvetta. Turkki ja Unkari ovat suurvaltakamppailun aikakaudella tärkeitä Nato-liittolaisia, mutta demokratioita ne eivät ole.

