Polkupyörillä ja sähköpotkulaudoilla ajamiselle ehdotetaan promillerajaa. Sitäkin pitää harkita, ellei ongelmia saada muuten kuriin.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa pyörillä ja sähköpotkulaudoilla ajamisen kieltämistä, jos kuljettajan veren alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillen rajan. Nykylaissa ei promillerajaa ole, mutta mitään ajoneuvoa ei saa ajaa niin päihtyneenä, että se vaikuttaa ajokykyyn. Hanketta kommentoinut Pyöräliitto vastustaa promillerajaa, koska liiton mukaan juopuneet pyöräilijät ovat vaaraksi lähinnä itselleen, eivät muille. Promillerajaa olisi liiton mukaan myös vaikeaa valvoa.

Pyöräilylle on säädetty promilleraja Saksassa ja Alankomaissa ja sähköpotkulaudoille niiden lisäksi Norjassa ja Tanskassa. Suomessa puolet sähköpotkulautaonnettomuuden takia päivystyshoitoa tarvinneista potilaista on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Pyöräilyssä vastaava osuus on noin 30 prosenttia.

Sähköpotkulautojen ongelmia voi vähentää alan säätelyllä. Kun lautojen käyttöä rajoitettiin perjantai- ja lauantai-iltaisin, onnettomuuksien määrä laski alle puoleen. Myös promillerajaa voidaan joutua mikroliikenteeseen harkitsemaan, mutta jos siihen päädytään, se voisi olla korkeampi kuin 0,5 promillea.

