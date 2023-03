Venäjä on lyhyessä ajassa muuttunut raakaa hyökkäyssotaa käyväksi totalitaristiseksi valtioksi. Loppujenkin suhteiden katkominen länteen on osa tätä käännettä.

Venäjän valtiollinen televisiokanava Rossija 24 lähetti viime lauantai-iltana Venäjän johtajan Vladimir Putinin haastattelun, jonka varsinainen asia tuli nopeasti selväksi: Putin kertoi Venäjän valmistelevan taktisten ydinaseiden sijoittamista Valko-Venäjälle. Säilytyspaikat kuulemma valmistuvat heinäkuuhun mennessä.

Kommentti herätti nopeasti laajaa huomiota lännessä, mikä näytti olevan tarkoituskin. Kotiyleisölleen Putin yritti kehystää asian oikeutettuna vastauksena lännen jatkuvaan kataluuteen, mutta hänen tarkoituksensa oli pelotella länsimaista yleisöä.

Ilmoitus oli toki ikävä, sillä ydinkärkien siirtäminen lähemmäs Kiovaa, Vilnaa ja Varsovaa synkistäisi turvallisuustilannetta. Yllätys se ei ollut. Venäjän ja Valko-Venäjän johtajat ovat jo kertoneet Iskander-ohjusjärjestelmän viemisestä Valko-Venäjälle ja valkovenäläisten sotakoneiden muuttamisesta ydinasekelpoisiksi. Valko-Venäjän johto oli jo aiemmin muuttanut maan perustuslakia helpottaakseen ydinaseiden sijoittamista.

Asian koko merkitys selviää aikanaan, kun tiedot tarkentuvat. Nyt on jo selvää, että ydinaseet ovat Venäjälle uusi askel Valko-Venäjän pysyvässä integroinnissa Venäjään. Tarkoittavathan venäläiset ydinaseet Valko-Venäjällä myös uutta venäläistä sotilastukikohtaa Valko-Venäjällä.

Putinin syistä puhua ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle juuri nyt on esitetty jo useita arvioita.

Jotkut liittävät asian Venäjän huonoon sotamenestykseen. Sen vuoksi Putin yrittäisi uudella ydinaseuhkailulla siirtää huomiota toisaalle, osoittaa Venäjän olevan valmis eskaloimaan tilannetta muualla tai painostaa länttä vähentämään sotilaallista tukea Ukrainalle. Jotkut näkevät asian kiinnostavana irtisanoutumisena Putinin ja Kiinan johtajan Xi Jinpingin äskettäisestä yhteislausunnosta, jossa kehotettiin ydinasevaltoja olemaan sijoittamatta ydinaseita muihin maihin. Joidenkin mielestä Putin käytti hyväkseen Britannian ilmoitusta köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten toimittamisesta Ukrainaan, vaikka Venäjällä kyllä tarkkaan tiedetään köyhdytetyn ja rikastetun uraanin ero.

Monet näistä ja muista arvioista voivat pitää paikkansa.

Putinin ilmoituksen voi kuitenkin nähdä myös tuoreimpana merkkinä Venäjän isosta käänteestä, jonka sisäinen ja ulkoinen laajuus ja syvyys uhkaa jäädä piiloon Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan taakse.

Tämä käänne on jo tehnyt Venäjästä totalitaristisen valtion, joka käy julmaa tuhoamissotaa naapurimaassaan. Venäjän johto on myös valmis käymään tätä sotaa pitkään, mikä näkyy myös viestinnässä alamaisille.

” Venäjän johto on valmis käymään tätä sotaa pitkään.

Osana samaa käännettä Venäjä on irtaantumassa kaikesta yhteistyöstä lännen kanssa. Ydinkärkien sijoittaminen Valko-Venäjälle on osa tätä kehitystä, vaikka Venäjä voikin sanoa, ettei mikään sopimus ole esteenä, sillä onhan Yhdysvalloillakin strategisia ydinaseita Länsi-Euroopassa. Ydinaseiden siirtely muuttaa silti vakiintunutta tilannetta, joten se on muutos suhteisiin.

Propagandasyistä Venäjä on tehnyt tätä käännettä tipoittain. Siksi Venäjälläkin jäi alkuun huomaamatta, että Putinin alkuvuodesta 2020 tekemä ilmoitus perustuslain muuttamisesta oli lähtölaukaus tiukkenevasta autoritarismista kohti totalitarismia. Samasta syystä Venäjän toimet näyttäytyvät lännessä edelleen helposti yksittäistapauksina.

Putinin ilmoitus taktisten ydinaseiden siirrosta Valko-Venäjälle oli tarkoituksellisen epäselvä. Uutta oli vihjaus aikataulusta.

Vielä ei tiedetä, mitä, kuinka paljon ja milloin Venäjä on Valko-Venäjälle viemässä. Se ei ole sattumaa. Säännöstelemällä vihjauksia, tietoja ja uhkauksia Venäjä pystyy lypsämään lännessä pelkoa, huolta ja otsikoita pitkään.

Venäjä taatusti tekee niin. Nykyään maan ydinasepuheiden päätehtävänä kun on ylläpitää epävarmuutta.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.