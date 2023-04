Historiallinen vaalikausi ja vilkas vaalikevät huipentuvat tänään eduskuntavaaleihin, joiden tuloksesta ennustetaan harvinaisen tiukkaa.

Eduskuntavaalit huipentuvat tänään, varsinaisena vaalipäivänä. Vaalipäivän merkitys on hiljalleen vähentynyt, kun aiempaa useammat äänestäjät antavat äänensä ennakkoon. Tänä vuonna niin teki yli 40 prosenttia äänioikeutetuista. Se tarkoittaa, että yhä suurempi osa lopullisesta vaalituloksesta tiedetään jo kello 20. Jännitettävää riittää kuitenkin varmasti pitkälle iltaan, vaalien ennakoidaan olevan niin tiukat.

Kotikatsomoissa kannattaa muistaa, että vaalipäivän äänien jakautuminen poikkeaa jonkin verran ennakkoäänistä ja suurten kaupunkien äänet raportoidaan aina viimeisinä. Siksi puoluejohtajien mielialat voivat illan mittaan muuttua hyvinkin paljon.

Neljä vuotta sitten suurimman puolueen paikka ratkesi Sdp:n eduksi vaivaisella 7 666 äänellä. Tällä kertaa mahdollisuuksia kärkeen arvellaan olevan kolmella puolueella: kokoomuksella, perussuomalaisilla ja Sdp:llä. Tiukka kisa kärkipaikasta on voinut vaikuttaa joidenkin äänestyspäätökseen, mutta monet ovat varmasti näissäkin vaaleissa äänestäneet sitä puoluetta, joka tuntuu itselle läheisimmältä.

Tärkeintä on, että mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan. Viime vaaleissa äänestysprosentti nousi kahdella prosenttiyksiköllä, 72,1 prosenttiin. Toivottavasti sama hyvä kehitys jatkuu näissäkin vaaleissa. Kun vaaleihin on asettanut ehdokkaita peräti 22 puoluetta, äänestäjillä riittää ainakin vaihtoehtoja, joista valita.

Toivoa vilkkaasta äänestämisestä vahvistaa vilkas ja värikäs vaalikevät. Väkeä näyttäisi olleen liikkeellä. Puoluejohtajat ovat ottaneet eri tahojen järjestämissä vaalitenteissä yhteen niin monta kertaa, että heidän mielipiteensä ja persoonansa ovat ainakin tulleet äänestäjille tutuiksi. Vaalien lopputuloksesta riippumatta jo nyt voidaan sanoa, että kaikilla keskeisillä puolueilla on tällä hetkellä pystyvät puheenjohtajat, jotka hallitsevat niin asiat kuin esiintymisenkin. Puheenjohtajien hyviin tai huonoihin suorituksiin tämä vaali tuskin ratkeaa.

Vaalikampanjoihin on tullut uudenlaista sähköä, kun puolueet ovat lakanneet tavoittelemasta liikkuvia äänestäjiä poliittisesta keskustasta, jossa heitä ei enää paljon edes ole. Sen sijaan puolueet ovat liikkuneet vaalikampanjan aikana laidoille, korostaneet arvojaan ja hakeneet yhteenottoja ideologisten vastustajiensa kanssa. Politiikka on palannut politiikkaan. Se on herättänyt nuoretkin: politiikka ei ole enää tylsää. Sosiaalinen media on muutoksen tärkeä ajuri.

Politiikassa meno ei ole aina kaunista. Vaalikeskustelut menivät välillä huutamiseksi, huitomiseksi ja toisten päälle puhumiseksi. Tunteet kuumenivat myös vaalikentillä. Politiikassa kuuluukin olla intohimoa, mutta vastapuolta on aina kunnioitettava. Sovinnon siemen kannattaa säilyttää, kuten presidentti Sauli Niinistö muistutti puhuessaan eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä keskiviikkona. Kaikki vaaleihin osallistuvat ovat samalla puolella tukemassa ja rakentamassa suomalaista kansanvaltaa.

Vaalipäivän pääkirjoitukseen on usein tapana kirjoittaa korulause: vaalit ovat kansanvallan juhla. Joskus lause on voinut tuntua ontolta fraasilta, mutta tässä historiallisessa tilanteessa se kannattaa ottaa vakavasti. Nyky-Euroopassa on niin autoritaarisia johtajia kuin vanhanaikaisia diktaattoreitakin, mutta myös ihmisiä, jotka ovat valmiita vaikka kuolemaan vapauden puolesta. Onnistuneet vaalit ovat arvokas asia.

Onnistuneisiin vaaleihin kuuluu sekin, että vaaleissa puolueet kilpailevat ja ottavat yhteen, mutta vaalien jälkeen on aika vaihtaa kirveet muihin työkaluihin. ”Kansanvalta on puhunut, pulinat pois”, vanhempi valtiomies Johannes Virolainen kuittasi kerran kirvelevän äänestystappion. Sitä henkeä tarvitaan puheenjohtajilta jo tänä iltana, kun yksillä on aihetta iloon, mutta toiset joutuvat nieleskelemään pettymystään. Pitkään iloon tai murheeseen ei kuitenkaan ole aikaa, sillä huomenna on työpäivä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.