Hallituksen kokoamisessa on vielä monta mutkaa edessä

Vaalit voittanut kokoomus piti kaikki hallitusvaihtoehdot avoimina, jottei kakkospuolueeksi valikoituva saisi liian vahvaa neuvotteluasemaa. Neuvotteluista on kuitenkin tulossa hankalat.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo aloittaa vaalivoittajana hallitustunnustelut. Hallituksen toisena suurena puolueena on joko Riikka Purran johtamat perussuomalaiset tai Sanna Marinin johtama Sdp.

Eduskuntavaalit voittanut kokoomus onnistui säilyttämään vaalien alla hermonsa, vaikka puolueen johtoasema kutistui kannatusmittaus kannatusmittaukselta. Kun vaalien alla monet puolueet kirkastivat kilpeään sulkemalla pois mahdollisia hallituspohjia, kokoomus piti vaihtoehdot avoimina.

Siinä toki auttoi, että Petteri Orpon johtama kokoomus tiesi olevansa vahvoilla, olisi se lopulta vaalien suurin, toiseksi suurin tai kolmanneksi suurin puolue. Olihan Sdp sulkenut näyttävästi oven hallitusyhteistyöltä perussuomalaisten kanssa. Kokoomukselle vaihtoehtojen pitäminen auki oli kuitenkin tärkeää ennen muuta siksi, että se voisi hallituksen muodostajana kilpailuttaa vaihtoehtoja ja viedä hallituksen kakkospuolueelta mahdollisuuden sanella hallitusohjelma.

Hallitustunnusteluista ja -neuvotteluista ei tule kokoomuksellekaan helpot. Kokoomuksen rinnalle kakkospuolueeksi nousee joko perussuomalaiset tai Sdp, ja kummankin kanssa kokoomuksella on isoja näkemyseroja.

Riittävän vahvaan enemmistöhallitukseen tarvitaan muitakin puolueita. Tilannetta vaikeuttaa keskikastin puolueiden eli keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton heikko menestys. Erityisesti keskustan ja vihreiden tilanne vaikeuttaa neuvotteluita, vasemmistoliiton osallistuminen kokoomuksen johtamaan hallitukseen on ollut koko ajan epätodennäköistä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ilmoitti maanantaina, että vaalituloksen jälkeen keskustan paikka on oppositiossa. Keskustalla on uudessa eduskunnassa 23 paikkaa. Kaksissa viime eduskuntavaaleissa keskusta on menettänyt yhteensä 26 paikkaa. Näissä vaaleissa vanha maakuntien suurpuolue ei ollut missään vaalipiirissä suurin.

Keskustan näkemykset voivat vielä muuttua, sillä ei oppositiossakaan pienenä puolueena kovin kivaa ole. Etenkään, jos oppositiossa on edellisen kauden hallituskumppanien kanssa – siis niiden, joiden kanssa tehtyä yhteistyötä pitää yhtenä syynä vaalitappioon. Joka tapauksessa keskustalla on edessään vakava pohdinta siitä, millainen puolue se haluaa olla ja ennen muuta – nykyisellä väestökehityksellä – voi olla.

Myös vihreät käyvät lähiaikoina samanlaisia keskusteluja. Vihreissä on laajaa ärtymystä Sdp:hen, koska Sdp kannusti vihreiden potentiaalisia äänestäjiä äänestämään taktisesti demareita estääkseen perussuomalaisten nousun suurimmaksi puolueeksi. Vihreiden romahdukseen on kuitenkin useita muitakin syitä. Vihreät ministerit jäivät hallituksessa karismaattisempien poliitikkojen varjoon, mutta isompi vaikutus on sillä, että nykyisin melkein kaikki puolueet puhuvat vihreiden perinteisistä teemoista.

Silti myös vihreiden oma politiikka on vaikuttanut kannatukseen. Vihreät on siirtynyt vasemmalle, mutta puolueella ei ole sillä suunnalla kasvutilaa. Vihreät hylkäsi pyrkimyksensä olla yleispuolue ja ryhtyi valvomaan ideologista oikeaoppisuutta siinä määrin, että oma väkikin kokee välillä hapen olevan vähissä. Helsingissä puolue näyttäytyy lähiluonnon tuhoajana ajaessaan kaupungin tiivistämistä. Korona-ajan rajoitukset osuivat erityisen tiukasti kulttuurikenttään ja opiskelijoihin eli vihreiden perinteisiin kannattajiin.

Vihreät saattavat kuitenkin olla valmiita hallitukseen rökäletappiostaan huolimatta. Hallitushaluja on myös paikkalukunsa säilyttäneellä Rkp:llä. Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi maanantaina vihdoin suoraan, ettei sulje pois hallitusyhteistyötä edes perussuomalaisten kanssa. Viisi paikkaansa säilyttänyt kristillisdemokraatit olisi innolla lähdössä hallitukseen.

Alkavalla hallituskaudella on edessä kovia aikoja ja isoja päätöksiä. Repivä vaalitaistelu jätti kuitenkin puolueiden välille syviä haavoja. Niitä on muillakin kuin Sdp:hen ärtyneillä vihreillä ja vasemmistoliitolla.

Tässä tilanteessa ja ajassa Suomi tarvitsisi vahvan ja päätöksiin kykenevän hallituksen. Poliitikoilla on nyt suuri vastuu.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.