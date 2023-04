Työmarkkinoiden kannalta taiteilija on hyvin erikoislaatuinen ammatti.

Jopa 40 prosenttia Suomen taiteilijoista on vaihtanut ammattia tai harkinnut alan vaihtoa vuoden sisällä, kertoo Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen (Cupore) taiteen ja kulttuurin barometri, joka perustuu yli 1 300 apurahaa hakeneen taiteilijan vastauksiin. Barometrissa keskityttiin tällä kertaa taiteilijoiden työhyvinvointiin, jota erityisesti koronaviruspandemia on koskettanut.

Keskeinen ongelma monille taiteilijoille on toimeentulon epävarmuus sekä yhteiskunnallisen arvostuksen puute. Sen sijaan oma taiteellinen osaaminen ja motivaatio olivat kunnossa noin 90 prosentin mielestä.

Taiteenaloittain tarkasteltuna tyytyväisimpiä olivat kirjailijat ja muusikot ja vähiten tyytyväisiä monitaiteen ja moninaisuuden sekä visuaalisten taiteiden edustajat. Vanhat olivat yleensä tyytyväisempiä kuin nuoret.

Tilanteen voi tiivistää niin, että taidetta haluttaisiin tehdä, mutta helppoa se ei ole. Alle puolet taiteilijoista katsoi pystyvänsä hankkimaan työllä itselleen elannon. Osa taiteilijoista pitää tätä vapaan ammatin hintana, mutta valtaosa toivoisi, että taide olisi ammatti muiden ammattien tavoin.

Sitähän se ei ole. Työmarkkinoiden kannalta taiteilija on hyvin erikoislaatuinen ammatti. Moni hyvinkin lahjakas ihminen on valmis tekemään taidetta pienellä palkalla, jopa ilmaiseksi. Siksi taiteen tarjonta ylittää yleensä sen kysynnän.

Osa taiteilijoista on voinut viime vuosina päätyä vaihtamaan alaa tilanteessa, jossa kulttuuriala on ollut ahdingossa esimerkiksi koronavirusepidemian takia samaan aikaan, kun monilla muilla aloilla on pulaa työvoimasta. Se on normaalia työvoiman liikkumista, joka voi parhaimmillaan olla hyödyllistä niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin.

Taide haastaa talousajattelun kuitenkin myös siinä, ettei se ole ainoastaan väline muuhun vaan myös päämäärä itsessään. Taideammatit voivat joskus olla talouden kannalta hyvinkin tuottavia: ajatellaan vaikka kaikkea sitä taloudellista lisäarvoa, jota Tove Janssonin mielikuvitusleikit yhä maailmaan generoivat. Samalla taide tarjoaa sellaista merkityksellisyyttä, jota niin ihmiset kuin yhteisötkin tarvitsevat. Pelkillä numeroilla sitä ei voi mitata.

