Hanasaari on Helsingille valtava mahdollisuus

Hanasaaren voimalan sulkeutuminen ja lounaiskärjen hiilikasan poistuminen antaa Helsingille mahdollisuuden hyödyntää laajaa aluetta muun muassa asuntorakentamisessa.

Helsingin kantakaupungin kulmilla todella tapahtuu. Vasta kun merenrannat Länsisatamassa ja Sörnäisten Sompasaaressa, Verkkosaaressa ja Hermanninrannassa, Hermannin Kyläsaaressa sekä Pasilan rautatie- ja varikkoalueilla on saatu kaavoitettua ja paljolti rakennettuakin, Helsingille avautuu Sörnäisten Hanasaaressa valtavia mahdollisuuksia rakentamiseen.

Hanasaaren maat vapautuivat, kun vuonna 1974 energiantuotannon aloittaneen Hanasaaren B-voimalan toiminta päättyi huhtikuun alussa. Itse rakennuksen tulevasta kohtalosta ei ole päätöksiä, nyt ovat meneillään rakenteiden ja maaperän tekniset tutkimukset. Ne näyttävät, onko rakennuksesta johonkin käyttöön vai ei.

Hanasaaren lounaiskärjen hiilikasa saa kyytiä, kun se laivataan Salmisaareen poltettavaksi. Helsingin energiayhtiö Helen on ilmoittanut jatkavansa tuotantoa Salmisaaren voimalassa vuoden 2025 huhtikuuhun saakka.

Hanasaaren suuresta koosta on vaikea saada käsitystä katsomalla sitä katutasosta. Lähin verrokki on kuitenkin heti Sompasaarenaltaan toisella puolella: kovaa vauhtia kohonnut asuinalue, joka tunnetaan parhaiten Kalasatamana. Hanasaari on jotakuinkin samaa kokoluokkaa.

Vielä paremman kuvan Hanasaaresta saa, kun poimii verkosta alueen mahdollisen tulevan käytön massoittelun havainnekuvat. Luonnokset on piirretty kaupunkiympäristön toimialalla viime syyskuussa julkistettua, asemakaavan valmisteluun liittyvää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa varten.

Piirroksista näkee, kuinka Hanasaareen on hahmoteltu pelkästään hiilikasan kohdalle seitsemän kerrostalokorttelia. Siis seitsemän asuinkorttelia, ei seitsemän kerrostaloa.

Myös naapuriseuduilla käy kuhina, kun Sörnäistenrantaa rakennetaan Hanasaaren länsipuolella ja kun pohjoispuolella Suvilahdessa rajataan korttelia tapahtumille. Tapahtumakorttelin asemakaava on jo poliittisessa päätösvaiheessa. Kaupunginhallitus jätti asian viime viikon maanantaina pöydälle, mutta palannee siihen pian.

Tapahtumakorttelin kaavaratkaisu edesauttaa Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista luomalla edellytyksiä monimuotoiselle vapaa-ajan toiminnalle ja kulttuurille, asemakaavan muutosehdotuksessa sanotaan.

Suunnitelmat ovat suuret: HS kertoi helmikuun lopulla, kuinka kortteliin suunniteltu tapahtumasali vetäisi 3 000–5 000 kävijää. Viihde- ja kulttuurikäyttöön tarkoitetun monitoimiareenan lisäksi keskukseen tulisi ravintoloita, toimistoja, liiketiloja ja mahdollisesti myös hotellitoimintaa.

Alueelle rakennettavan tapahtumakentän on tarkoitus palvella Flow’n ja Tuskan kaltaisia kaupunkifestivaaleja. Yhdyskuntateknisten järjestelmien – muun muassa vesihuollon, kaukolämmön ja -jäähdytyksen – rakentaminen estäisi todennäköisesti töiden ajaksi ainakin Flow’n laajuisen tapahtuman järjestämisen.

Vielä suurisuuntaisempi alueen hanke tuli julkisuuteen viime syksynä. Joukko kiinteistökehittäjiä ja sijoittajia väläytti suunnitelmaansa rakentaa Hanasaaren ja Suvilahden alueelle Pohjois-Euroopan suurin, noin 17 000 kävijää vetävä monitoimiareena kulttuuri- ja urheilutapahtumille.

Ettei suurin ja kaunein unohtuisi, mitä tapahtuu Hanasaaren B-voimalalle, kun sen toiminta nyt on lakannut? Helsingin kaupungilla on jo käynyt vieraita Lontoosta, jossa käytöstä poistetun Battersea Power Station -voimalan tilaan on rakennettu sata kauppaa, 46 000 neliömetriä toimistotilaa ja 254 asuntoa.

Hanasaaren voimalarakennus ja sen ympäristön saastunut maaperä ovat nykyisellään ihmiselle kelpaamattomia. Vähään aikaan Hanasaaren nokassa ei tapahtune mitään, mutta ei tapahtunut Jätkäsaaressa, Kalasamassa ja Keski-Pasilassakaan runsas kymmenen vuotta sitten.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.