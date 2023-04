Suomen alkutaivalta Natossa leimaa Venäjän konflikti lännen kanssa. Suomen onkin kiinnitettävä poikkeuksellisen paljon huomiota omaan puolustuskykyynsä.

Suomesta tuli Naton jäsen 4. huhtikuuta 2023 – tasan 74 vuotta Naton perustamisesta ja vain kaksi päivää sen jälkeen, kun kansalaiset äänestivät Suomeen uuden eduskunnan.

Suomi on nyt sotilaallisesti liittoutunut maa, joka on osa Naton yhteistä puolustusta. Suomella on liittolaisiltaan turvatakuut ja ydinaseiden tuoma pelote Venäjän uhkaa vastaan.

Suomalaiset tekivät päätöksen Natoon liittymisestä kansainvälispoliittisessa šokkitilanteessa, kun Venäjä oli aloittanut suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

Niin Suomi on tehnyt ennenkin: kun on aika toimia, toimitaan. Suomi itsenäistyi tsaarinvallan kaatumisen ja bolševikkien vallankumouksen myllerryksessä vuonna 1917. Kun toisessa maailmansodassa oli pakko liittoutua natsi-Saksan kanssa, Suomi liittoutui – mutta myös purki liittonsa tilanteen sen salliessa. Kun Neuvostoliitto romahti, Suomi liittyi Euroopan unioniin.

Jäsenyys Euroopan unionissa muutti perustavanlaatuisesti Suomen geopoliittista asemaa. EU-Suomi oli kiistatta osa länttä. Silti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdolle oli tärkeää korostaa Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta.

Jäsenyys Natossa päättää perinteen kertoa Suomen paikasta maailmassa erilaisten erillisyyksien kautta. Erillisyystarinan kuljetus Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on jatkunut aivan viime vuosiin asti. Nato-option harras kannattelu oli osa jatkumoa, jota on kutsuttu näkökulmasta ja vuosikymmenestä riippuen esimerkiksi myöntyväisyydeksi, Paasikiven–Kekkosen linjaksi, suomettumiseksi, valtioviisaudeksi tai Venäjän ja Suomen kahdenvälisten suhteiden ylläpitämiseksi.

Enää Suomi ei ole Venäjän naapurissa tasapainotteleva erityisalue vaan osa Natoa ja länttä.

Matkaa Natoon tehtiin vuosikymmeniä. Naton ovi olisi ollut kylmän sodan päättymisen jälkeen Suomelle auki, mutta Natolle sanottiin ei. Ovi oli auki silloinkin, kun Venäjä hyökkäsi vuonna 2014 Ukrainaan.

Mieli alkoi kääntyä vasta, kun Venäjä yritti vuoden 2021 lopulla viedä Suomen turvallisuuspoliittisen liikkumatilan ja sulkea oven Natoon. Venäjä ajoi Suomen länteen. Kun Venäjä 24. helmikuuta 2022 aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa, enemmistö suomalaisista kääntyi Nato-jäsenyyden kannalle.

Luvatun kansanäänestyksen sijaan kannatusmittaukset kelpasivat mandaatiksi Nato-jäsenyyden hakemiseen. Historiallisen ratkaisun Suomi teki presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla.

Päätökselle haluttiin mahdollisimman laaja poliittinen tuki. Intensiivinen Nato-prosessi viime vuoden keväällä selontekoineen ja eduskuntakäsittelyineen onnistui. Samoin onnistui se, että Natoon haettiin yhdessä Ruotsin kanssa. Suomelle Ruotsin päätös oli tärkeä, ja sen eteen tehtiin paljon työtä.

” Niin Suomi on tehnyt ennenkin: kun on aika toimia, toimitaan.

Suomi ja Ruotsi ilmoittivat Natolle kiinnostuksensa jäsenyyteen 18. toukokuuta 2022. Jo ennen Naton kesäkuun lopulla Madridissa pidettyä huippukokousta Turkki otti Suomen ja Ruotsin oman pelinsä nappuloiksi, mutta Madridissa Turkin kanssa tehdyn sopimuksen ansiosta Suomi ja Ruotsi pääsivät Naton ehdokasmaiksi. Ensimmäiset 28 Nato-maata ratifioivat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet hyvin nopeasti.

Madridista matkaa Natoon tehtiin ensin Ruotsin kanssa käsi kädessä, sitten yhteisymmärryksessä. Turkin ja Unkarin vuoksi matka oli tympeä, mutta silti turvallinen, sillä Yhdysvalloilta ja Britannialta oli takuut sotilaallisesta avusta.

Ruotsia Turkki vielä kiusaa. Suomen ensimmäinen tehtävä Natossa on edistää Ruotsin nopeaa jäsenyyttä.

Natoon liittyy omasta puolustuskyvystään huolta pitävä demokratia. Natossa Suomi saa liittolaisiltaan turvatakuut, mutta sitoutuu samalla itse auttamaan muita.

Naton strategisessa konseptissa suurimmiksi uhkiksi määritellään Venäjä ja terrorismi kaikissa ilmenemismuodoissaan. Natoon ei liitytä sotimaan, vaan Naton puolustuksen ja pelotteen tavoite on ehkäistä sota. Keskeinen osa pelotetta ovat ydinaseet, mutta se ei estä Suomea ja Nato-maita edistämästä ydinaseriisuntaa.

Suomen alkutaivalta Natossa leimaa Venäjän konflikti lännen kanssa. Suomen onkin kiinnitettävä poikkeuksellisen paljon huomiota omaan puolustuskykyynsä. Katse ei silti voi olla vain Venäjässä, sillä Natossa turvallisuutta arvioidaan 360 asteen näkökulmasta. Nato on jo osoittanut puolustussuunnitteluprosessissaan Suomelle uusia velvoitteita.

Maailma on liikkeessä, ja eduskuntavaalien jäljiltä myös Suomen poliittinen kenttä muuttui. Nato-jäsenyydestä suomalaiset ovat kuitenkin hyvin yksimielisiä.

Yksituumaisuus ei poista sitä, että Nato-jäsenyys on suomalaiselle puolustusajattelulle ja kansalliselle identiteetille murroskohta. Ulkopolitiikan linja, suhteiden ja kaupan suunta sekä presidentin asema muuttuvat. Presidentin, ulkoministerin ja puolustusministerin asema korostuu, sillä he ovat Suomen edustajia Nato-kokouksissa. Tämä luo paineen arvioida uudelleen pääministerin roolia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Joka tapauksessa valtionjohdon yhteistyön on toimittava.

Presidentiltä ja valtioneuvostolta jäsenyys Natossa voi vaatia alkuun paljonkin poliittisia linjauksia, kun Suomelle luodaan asiakokonaisuus kerrallaan niin sanottua Nato-profiilia. Kaikki puolueet ovat kuitenkin yhtä mieltä Suomen Nato-politiikan suuresta linjasta.

Optio on nyt lunastettu. Suomi on Natossa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.

Oikaisu 4.4. kello 16.10: Nato perustettiin 74 vuotta sitten, ei 47 vuotta sitten, kuten pääkirjoituksessa alun perin luki.