Pääministeri Sanna Marin teki vaalituloksesta nopeat johtopäätökset.

Väistyvä pääministeri Sanna Marin (sd) heitti poliittisen pääsiäispommin keskiviikkona, kun hän ilmoitti luopuvansa puheenjohtajan tehtävästä Sdp:n syyskuun puoluekokouksessa. Marinin ratkaisu ei ollut kovin suuri yllätys, mutta näin nopea ilmoitus oli. Tieto putosi keskelle hallituspelin käynnistelyä, jota vasten sen merkitystä alettiin välittömästi arvioida.

Ilmeisin tulkinta on, että Marinin lähtö saattaa tasoittaa Sdp:n tietä kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Marinin olisi ollut hyvin vaikea tinkiä vasemmistolaisesta talouslinjasta, johon hän vaalikampanjassaan vahvasti sitoutui. Marinia olisi ollut melkein mahdotonta kuvitella sinipunahallituksen valtiovarainministeriksi.

Kemiat Marinin ja kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon välillä tuntuisivat olevan aidosti huonot, mikä kuului Marinin puheissa myös tiedotustilaisuudessa. Perussuomalaiset taas olivat Marinin mielestä sietämätön rasistipuolue. Näin kovat vastakkainasettelut jäävät suomalaisessa politiikassa yleensä vaaleihin, mutta Marin tuntuu tosissaan pitävän oikeistolaista politiikkaa moraalisestikin tuomittavana. Esimerkiksi Antti Lindtmanin johdolla Sdp siirtyisi todennäköisesti pari piirua pragmatismin suuntaan.

Oikeastaan ainoa mahdollisuus Marinin jatkolle hallituksessa olisi ollut se, että Sdp olisi noussut suurimmaksi puolueeksi ja päässyt johtamaan sinipunahallitusta. Siksi voidaan kysyä, oliko puolueen vaaleihin valitsema kaikki peliin -taktiikka ennen muuta Marinin henkilökohtainen vai yhtä lailla puolueen etu.

Niin tai näin, puolueessa kenestäkään ei olisi ollut Marinin vaalilinjauksia haastamaan, sillä puolueaktiivit kyllä tietävät, millainen taivaan lahja karismaattinen kansansuosikki on ollut hiipuvalle ja harmaantuvalle puolueelle. Se on saanut demarivaikuttajat nielemään harminsa siitä, että Marin on pitänyt pääministerinä ja puheenjohtajana niin suurta etäisyyttä muihin puoluevaikuttajiin. Puolueessa ei kukaan tunnu oikein tietävän, kenen kanssa pääministeri on keskustellut tai siirtojaan suunnitellut.

Tiedotustilaisuudessa Marin väitti ilmeisen vakavissaan, että ”puolue on yhtenäisempi kuin koskaan historiansa aikana”. Jos asiaa kysyy muilta demareilta, puolueesta tuli Marinin aikana yhden tähden liike, jossa useimmat muut tunsivat olevansa lähinnä matkustajina.

Marin oli suomalaisen politiikan kirkas tähti, mutta tähteydessään etäinen ja lopulta myös yksinäinen.

Sdp:n vaalitaktiikka oli kuitenkin tietyllä tavalla onnistunut, toihan se pääministeripuolueelle eduskuntavaaleissa tuiki harvinaisen kolmen paikan vaalivoiton. Kyseessä oli kuitenkin Pyrrhoksen voitto, sillä hakiessaan kaikin voimin ykkössijaa Sdp imi ääniä vasemmistoliitolta ja vihreiltä, mikä saattoi heikentää punavihreän ryhmittymän vaalitulosta ja aiheutti katkeruutta vasemmistoliiton ja vihreiden johdossa.

Ja pääpalkinto jäi saavuttamatta. Kolmossijalta ei Suomea johdeta. Siksi Marin teki tuloksesta nopeat johtopäätökset.

Arvailut Marinin seuraavasta siirrosta alkoivat välittömästi. Marin on suomalaiseksi poliitikoksi ennennäkemätön kansainvälinen supertähti, jolla voisi uskoa löytyvän maailmalla kysyntää. Marin kuitenkin torjui moiset spekulaatiot ja ilmoitti hakevansa seuraavaksi kansanedustajan valtakirjansa. ”Myös oma kestokykyni ja kantokykyni on ollut näiden vuosien aikana koetuksella”, Marin muistutti.

Se ei olekaan tällaisen hallituskauden jälkeen mikään ihme. Marin johti Suomen halki vaikean pandemian ja vei Suomen Natoon Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamassa syvässä kriisissä. Nuori pääministeri kantoi vastuuta ja maataan vaikeassa tilanteessa. Nyt voi olla aika vetää vähän henkeä, mutta Sanna Marinia tarvitaan varmasti vielä.

