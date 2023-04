Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on ollut raaka lapsille. Koska sota on pohjimmillaan imperialistinen, Venäjä on kaapannut tuhansia ukrainalaisia lapsia, joita se haluaa venäläistää.

Kuvat Venäjän joukkojen maan tasalle tuhoamasta Groznyista ja raunioiksi pommittamista Aleppon sairaaloista olivat painuneet siinä määrin kollektiiviseen tajuntaamme, että Venäjän sotimistavan tiedettiin olevan raaka ja julma.

Silti Venäjän epäinhimillinen toiminta suurhyökkäyksessään Ukrainaan on ollut järkyttävää. Venäjän uhreina ovat olleet ukrainalaissiviilit, joita Venäjä pyrkii terrorisoimaan kaikin tavoin. Tämä on näkynyt paitsi Venäjän miehityksestä vapautuneilta alueilta paljastuneina joukkohautoina ja kidutuskammioina, myös järjestelmällisenä infrastruktuurin tuhoamisena. Venäjän johto olisi halunnut ukrainalaisten viettävän kuluneen talven ilman lämpöä, sähköä ja juoksevaa vettä.

Venäjän toimintaa Ukrainassa raaistaa sodan imperialistinen luonne. Kun Venäjän tavoitteena on murskata ukrainalaiset kansakuntana, Venäjä käyttää huolettomasti myös kansanmurhan välineistöä.

Yksi tapa murhata kansa on varastaa sen lapset. Venäjän sodankäyntiin kuuluu ukrainalaisten lasten järjestelmällinen pakkosiirtäminen Venäjälle, jossa Venäjän viranomaiset sijoittavat lapset venäläisiin adoptioperheisiin. Tarkoituksena on tehdä ukrainalaisista lapsista venäläisiä.

Tällaiset laittomat pakkosiirrot ovat sotarikos. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ilmoitti viime kuussa olevan ”perusteltua syytä uskoa” Venäjän johtajan Vladimir Putinin olevan tästä toiminnasta henkilökohtaisessa rikosoikeudellisessa vastuussa. Siksi ICC antoi Putinista kansainvälisen pidätysmääräyksen.

ICC toimi oikein. Samalla se pakotti katsomaan lasten tilannetta laajemminkin.

Venäjän tekemät ukrainalaisten lasten pakkosiirrot koskevat isoa joukkoa. Tarkkoja lukuja ei tiedetä, mutta Ukrainan viranomaisten mukaan kyse on jopa yli 16 000 lapsesta.

Osa näistä lapsista oli aiemmin sijoitettuna laitoksiin alueilla, jotka Venäjä miehitti. Osalla lapsista oli koti muualla Ukrainassa, mutta he olivat jääneet Venäjän miehittämille alueille jumiin – esimerkiksi koululaiset leirikeskuksiin. Osa on Venäjän miehityshallinnon pidättämien vanhempien lapsia. Osa on lapsia, joiden vanhemmat ovat kuolleet Venäjän pommituksissa esimerkiksi Mariupolissa. Osa on jostain muusta syystä vanhemmistaan eroon joutuneita ja venäläisten kynsiin jääneitä.

Venäjän viranomaiset puhuvat näistä lapsista Venäjän pelastamina orpoina, vaikka edes useimmat lastenkodeista siepatut lapset eivät ole orpoja. Venäjä esittää televisiossa makaabereja seremonioita, joissa näille lapsille myönnetään Venäjän kansalaisuus.

Venäjän viranomaiset uhkaavat vanhemmistaan eroon joutuneita lapsia adoptiolla, elleivät vanhemmat saavu pikaisesti Moskovaan todistamaan vanhemmuuttaan. Se on useissa tapauksissa hyvin vaikeaa, minkä Venäjän viranomaiset tietävät. Monissa tapauksissa viranomaiset ovat valehdelleet lapsille, etteivät näiden ukrainalaiset vanhemmat välitä lapsistaan.

Ukrainan viranomaiset ovat saaneet vaikeiden neuvottelujen jälkeen palautettua Venäjältä vasta noin 300 lasta. Lisäksi jotkut vanhemmat ovat onnistuneet saamaan lapsiaan Venäjältä takaisin, mutta se on vaatinut onnea.

Lasten pakkosiirrot eivät ole ainoa Putinin lapsiin kohdistama julmuus.

Koska Venäjä pommittaa Ukrainassa asuinalueita, kouluja ja ostoskeskuksia, sen runsas vuosi sitten aloittamassa hyökkäyksessä on kuollut järjestöjen mukaan jo yli 500 lasta. Loukkaantuneita lapsia on yli 900. Todellinen luku on todennäköisesti paljon suurempi. Se kasvaa lisäksi vielä pitkään, koska laajoilla alueilla on miinoja ja räjähtämättömiä ammuksia.

Mutta ei Putin kohtele venäläislapsiakaan hellästi. Päiväkodeissa ja kouluissa lapset joutuvat putinistisen aivopesun uhreiksi. Sotaa kritisoivia lapsia rangaistaan ja heitä otetaan huostaan. Pahimmassa tapauksessa heidän vanhempansa vangitaan.

Lasten kohtelu kertoo ihmisestä paljon. Putinista se kertoo kaiken.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.