Työnantajajärjestöt odottavat uutta hallitusta toiveikkaina, palkansaajat pelonsekaisina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) yritti tehdä eduskuntavaaleista blokkivaalit vasemmiston ja oikeiston välille, mutta siinä hän ei aivan onnistunut. Pääministerivaalin hän kyllä sai aikaan, mutta jäi siinäkin kolmanneksi kokoomuksen Petteri Orpon ja täpärästi myös perussuomalaisten Riikka Purran jälkeen.

Vaalien jälkeen hallitusvaihtoehdot ovat yleisen arvion mukaan tiivistyneet kahteen: kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuvaan porvarihallitukseen tai kokoomuksen ja demarien kannattelemaan sinipunaan. Näistä porvarihallitusta pidetään todennäköisempänä.

Suomi on lähestynyt ruotsalaistyyppisiä blokkivaaleja, kun vihreät on liikkunut vasemmalle ja perussuomalaiset oikealle. Keskusta testasi viime vaalikaudella vasemmistoa, mutta saattaa jatkossa valita toisin. Jos puolueiden aisan yli hyppely vähenee, Ruotsin malli lähenee.

Viime vaalikausina hallitusten kokoaminen on käynyt vaikeaksi, joten niiden kokoonpano on heilahdellut rajustikin – ja sen myötä harjoitettu sisäpolitiikka. Jyrki Kataisen (kok) sixpack-hallituksen jälkeen valtaan nousi vuonna 2015 Juha Sipilän (kesk) porvarihallitus, jossa keskustan lisäksi olivat kokoomus ja perussuomalaiset – tosin kovin erilaiset perussuomalaiset kuin nämä nykyiset.

Vuoden 2019 vaaleissa iski vastavoima, kun Antti Rinne (sd) muodosti punamultahallituksen, jota Marin jatkoi. Nyt heiluri on taas liikahtanut toiseen laitaan. Työnantajat ja palkansaajat ovat saaneet vuorotellen heilua toivon ja pelon välillä. Nyt on taas työnantajien vuoro toivoa.

” Suomeenkin on rantautunut blokkivaalin piirteitä.

Sekä blokkivaaleissa että monipuoluemallissa on hyvät ja huonot puolensa. Blokkivaaleissa voi jossain määrin luottaa siihen, että jos oma blokki voittaa, politiikasta tulee sellaista kuin on luvattu. Huono puoli on sisäpolitiikan raju heilahtelu. Suomeenkin on rantautunut näitä blokkivaalin piirteitä.

Näinä aikoina työnantajajärjestöt odottavat porvarihallitukselta paljon. Marinin hallitukseen verrattuna muutoksia on luvassa ainakin talouspolitiikkaan ja työllisyyspolitiikkaan.

Kokoomuksen kanssa toimiminen on ay-liikkeelle sikäli helppoa, että kumpikin osapuoli tietää, mitä asioita toinen ajaa. Perussuomalaiset on ay-liikkeelle vaikeampi pala, sillä välit ovat etäiset ja luottamus ohutta. Sitä kuvaa hyvin, että vaalikampanjan aikaan perussuomalaisilta tuli kaksi erilaista ja toisilleen täysin vastakkaista kantaa niin sanottujen kiky-maksujen palauttamisesta työnantajien maksettaviksi. Ay-liikkeelle kysymys oli isosta asiasta, perussuomalaisille selvästikään ei.

Kokoomus puolestaan ajoi kampanjassaan ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen keston puolittamista. Kokoomuksella on lisäksi varmasti haluja puuttua lakko-oikeuteen, kuten poliittisiin eli hallitusta vastaan suunnattuihin lakkoihin. Lisäksi puolue haluaisi lakoista määrätyt vahingonkorvaukset sille tasolle, että ne oikeasti hillitsisivät lakkoilua.

Todennäköinen pääministeri Petteri Orpo (kok) muistaa, kuinka Sipilän hallituksen kävi. Sipilä joutui otteluun ammattiyhdistysliikkeen kanssa, kun hän painosti sitä hyväksymään kilpailukykysopimuksen. Ay-liike alistui vastentahtoisesti, koska Sipilän maalailemat pakkolait olisivat olleet palkansaajien kannalta vielä ankarampi vaihtoehto. Vastalauseena Sipilän hallituksen toimille ay-liike masinoi kiivashenkisen mielenosoituksen Helsingin Rautatientorille.

Orpo voi tietysti yrittää porvarihallituksen sijasta muodostaa sinipunahallituksen sosiaalidemokraattien kanssa. Silloin meno olisi lähivuosina varmasti vähemmän töyssyistä, mutta kokoomuksen näkökulmasta luultavasti liian verkkaista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.