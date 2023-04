Vihreiden aktiivit ovat käyttäneet pääsiäisen vaalien rökäletappion analysointiin. Puoluejohdon vaihtamisen lisäksi vihreiden on mietittävä, millainen puolue se haluaa olla.

Pääsiäisen yli asiaa mietittyään Maria Ohisalo ilmoitti tiistaina, ettei hae jatkokautta vihreiden puheenjohtajana. Se oli odotettu päätös vihreiden historiallisen kovan vaalitappion jälkeen.

Puolueen vaalitulosta voi hyvällä syyllä kutsua murskatappioksi. Vihreät sai 7,0 prosenttia äänistä, minkä seurauksena puolue menetti kolmanneksen paikoistaan. Romahdus koski myös puolueen vahvinta linnaketta Helsinkiä, jossa vihreät oli ollut edellisissä eduskuntavaaleissa suurin puolue. Nyt se putosi kolmanneksi ja menetti kaksi paikkaa aiemmasta kuudesta. Uudellamaalla romahdus oli suhteessa vielä suurempi, ja viidestä paikasta lähti kaksi.

Puheenjohtaja kantaa aina vastuun lopputuloksesta, minkä Ohisalo sanoi tiistaiaamuna suoraan. Silti vaalitappiosta ei voi syyttää pelkästään Ohisaloa. Hän oli joukkojensa näköinen johtaja. Siksi Ohisalo oli omiensa parissa myös varsin suosittu. Äänestäjät hänet pudottivat.

Vihreät ovat kovia pohdiskelijoita, joten he ovat viime päivät käyneet ahkerasti läpi omia virheitään. Tällaisille pohdinnoille tyypillistä on se, että asiat selittyvät yleensä omien näkemysten mukaisesti. Silti niistäkin voi siilata muutamia ohittamattomia asioita.

Vihreiden edustajat sanovat mielellään, ettei puolue asetu luontevasti oikeisto–vasemmisto-akselille. Kolmannen tien tarjoaminen oikeiston ja vasemmiston välille polarisoituvalla politiikan kentällä on kuitenkin hankalaa, minkä myös keskusta on saanut tuta.

Vihreät on kuitenkin viime vuosina siirtynyt poliittisesti vasemmalle. Se kuuluu monien keskeisten vihreiden puheissa ja vaalikonevastauksissa, vaikka vihreät ei monissa talouskysymyksissä olekaan vasemmistolainen. Vihreistä vasemmalla oli kuitenkin oikeita vasemmistopuolueita, joilla molemmilla oli vieläpä nuoret karismaattiset naispuheenjohtajat ja puheissaan riittävästi vihreää sävyä.

” Miten vihreissä suvaitaan erilaisia kantoja?

Vihreiden kaventunut poliittinen linja sulki ulos potentiaalisia ehdokkaita ja heidän mukanaan äänestäjiä. Se voi olla yksi syy siihen, että vihreät on menettänyt paljon miehiä ja kadottanut otteensa nuoriin, mikä näkyi esimerkiksi kevään nuorisovaaleissa. Nuorten menettäminen on tulevaisuuspuolueena itseään pitävälle ryhmälle eduskuntavaalien tappiotakin vakavampi hälytysmerkki.

Samalla vihreiden on mietittävä, miten puolueessa suvaitaan erilaisia kantoja. Puolueen sisältäkin on kuulunut valitusta: monien vihreidenkin on vaikea hyväksyä, etteivät kaikki puoluetoverit ajattele kaikista asioista samoin. Oikein ajattelun ilmapiiri on sisäänpäin ahdistava ja ulospäin luotaantyöntävä. Se saa myös unohtamaan hiljaisemmat tukijat. Vihreät antoi koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten iskeä erityisesti perinteisiin kannattajiinsa.

Lisäongelma on, ettei puolue hallitse kunnolla julkisuuskuvaansa. Se on erityisen selvää Helsingissä, jossa puolue näyttäytyy lähiluonnon tuhoajana.

Vihreillä on käytävänä myös keskustelu siitä, kuinka onnistuneita viime hallituksen salkkuvalinnat olivat. Palveliko esimerkiksi ulkoministerin salkku Pekka Haaviston presidenttihaaveita vai puolueen etua?

Haavistoa salkku näyttää auttaneen. Ilta-Sanomien tiistaina julkaisemassa presidenttikyselyssä hän oli selvässä johdossa. Vaikka Haaviston äänimäärä laski eduskuntavaaleissa, valtakunnallisesti hänen kannatuksensa on irronnut puolueen kannatuksesta. Vihreä optimisti voi toki ajatella, että iso joukko pitää vihreän ehdokkaan äänestämistä mahdollisena.

Jatkossa vihreät varmasti harkitsee paluuta linjalle, jossa ympäristön ja planeetan suojelu on yhdistävä päämäärä, mutta keinot ja kumppanit valitaan tilanteen mukaan. Kissan värillä ei ole väliä, kunhan se pyydystää hiiriä. Nykyinen vihreä puolue ei hiiriä saa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.