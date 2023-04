Presidentinvaalit lähestyvät, mutta mahdolliset ehdokkaat kyttäilevät vielä toisiaan. Tärkeää on se, haetaanko vaaleissa entisenlaista vai uudenlaista presidenttiä.

Eduskuntavaalien jälkeen katseet siirtyvät nopeasti seuraaviin vaaleihin. Maalle pitäisi valita uusi presidentti ensi helmikuussa, mutta ehdokkaista ei ole vielä tietoa. Kyselyjen kärjessä ovat keikkuneet väistyvä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk). Konkarit olivat kärjessä myös Ilta-Sanomien uusimmassa kyselyssä kannoillaan Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, väistyvä pääministeri Sanna Marin (sd) ja entinen pääministeri Alexander Stubb (kok).

Kärkiviisikosta Haavisto ja Rehn ovat todennäköisiä ja Stubb mahdollinen ehdokas. Marin on ehdokkuudesta kieltäytynyt. Aaltola kuopii innosta maata, mutta hänen tyylinsä ei uppoa poliitikkoihin yhtä hyvin kuin kansan syvimpiin riveihin.

Rehn ja Haavisto saivat molemmat eduskuntavaaleissa huonoja uutisia. Keskustan kannatus putosi 11,3 prosenttiin, vihreiden 7 prosenttiin. Haavisto tuli valituksi, mutta 8 019 äänellä hän oli vaaleissa eniten ääniä hukannut ehdokas. Haavisto ja Rehn olisivat varmaan presidentiksi päteviä, mutta valituksi tulemiseen voidaan tarvita erilaisia ominaisuuksia kuin presidentin tehtävän hoitamiseen. Muutosten ajassa kokemus näyttää äkkiä menneisyyden painolastilta.

Oman puolueen kannatus muodostaa pohjan, jonka päälle kannatusta aletaan kerätä. Keskustan ja vihreiden ehdokkailla on nyt niin syvät lähtökuopat, että he tarvitsevat roimasti lisätukea päästäkseen toiselle kierrokselle. Ilta-Sanomien kyselyn numeroilla Haavistolla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet punavihreiden ykköseksi.

Presidentinvaaleissa on vuodesta 1994 käytössä olleen järjestelmän ajan ollut aina sama asetelma: jos toinen kierros on tarvittu, sillä ovat kohdanneet porvariehdokas ja punavihreä ehdokas. Ensimmäisellä kierroksella pitää olla riittävästi kannatusta, toisella kierroksella tärkeää on sekin, ettei ole liian paljon vastustusta.

Kolmen suurimman puolueen eli kokoomuksen, perussuomalaisten ja Sdp:n ehdokkaat ovat lähellä toista kierrosta, jos he saavat taakseen oman puolueensa tukijat.

Perussuomalaisten todennäköisenä ehdokkaana on pidetty Jussi Halla-ahoa. Halla-aho voi päästä toiselle kierrokselle, mutta presidentiksi voi tuskin tulla henkilö, joka on muun muassa ammuttanut henkilökohtaisen tykinammuksen Venäjälle. Jos Halla-aho on finaalissa, valituksi tulee se toinen.

Marin voisi olla vahvoilla, mutta kuusi vuotta Mäntyniemen kovennettua ei tunnu häntä kiinnostavan. Eero Heinäluoma vetäytyi pääsiäisenä presidenttipelistä, jossa uskoi siis vielä olleensa. Demarien ehdokas on luultavasti puolueen luottopakki, EU-komissaari Jutta Urpilainen, jolla on kova muttei täysin mahdoton työ kammeta Haavisto toiselta kierrokselta.

Kokoomuksen ykkösnimenä on pidetty Stubbia, jota osa puolueväestä karsastaa. Eduskuntavaaleissa suosionsa mittauttaneista kyseeseen voisivat tulla äänirohmut Antti Häkkänen ja Elina Valtonen, joka vetää hallitusneuvotteluissa kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaryhmää. Ulko- ja puolustusministerin tehtävät ovat presidentinvaalien takia nyt tavallista kiinnostavampia. Nopearytmisessä ajassa kokemuskin näyttäisi kertyvän nopeammin kuin ennen.

Ehdokkaita on laidasta laitaan, ja uusiakin voi tulla, sillä suomalaiset eivät tunnu päättäneen, millaisen seuraajan he Sauli Niinistölle haluavat. Ehkä se on luopumisen tuskaa. Jos oltaisiin autoa ostamassa, potkittaisiin vielä renkaita.

Selkeimmin perinteistä presidenttimallia ehdokkaista edustavat Haavisto ja Rehn, jotka olisi helppo asettaa Niinistön lämmittämälle paikalle Valkoiseen taloon, Nato-kokouksiin ja tolkun puheita pitämään. Nuori naisviisikko ehti kuitenkin jo ravistella mielikuvia hallituksesta ja pääministeriydestä – aikojen muutos voi heijastua myös presidentinvaaleihin. Kun päätetään, mitä vaaleissa haetaan, se oikea on helpompi löytää.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.