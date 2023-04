Suomi joutuu Natossa kilpailemaan huomiosta. Meidän täytyy myös lunastaa muiden hyvä tahto osoittamalla hyvää tahtoa muille.

Suomen interregnum Naton odotushuoneessa kesti lopulta vain vuoden verran. Se oli outo aika vanhan ja uuden välissä: hermoiltiin jokaista pientä rasahdusta, vaikka todellisuudessa Suomella ei ollut isompaa hätää. Meillä oli oman vahvan puolustuskykymme lisäksi turvatakeet Yhdysvalloilta ja Britannialta. Lisäksi Venäjä oli tyhjentänyt rajavaruskuntansa Ukrainaan ja hautausmaille, joten sillä ei ollut voimia harjoittaa sitä ”laajamittaista ilkeyttä”, josta presidentti Sauli Niinistö varoitti. Siitä huolimatta pelotti.

Pelko oli vanhaa Venäjän pelkoa. Kun Venäjä elämöi, mieliin nousevat talvisota, kasakat ja vanhat vainovuodet. Tällaisen tunneaallon eteen astuu jokainen omalla vastuullaan.

Nyt kun Suomi on virallisesti Naton 31. jäsenmaa, pahin pakokauhu on hellittämässä. Se näkyy keskustelun vapautumisena. Toisaalta filosofoidaan ydinaseiden riskeistä, toisaalta heitellään ideoita Ahvenanmaan asemasta. Samalla odotellaan tulkintoja siitä, miten Suomen turvallisuuspolitiikan suuri käännös onnistui.

Helppo vastaus: loppu hyvin, kaikki hyvin. Se on kuitenkin liian helppo. Kyseessä ei ollut hallittu suoritus. Suomi olisi voinut jäädä harmaalle alueelle, elleivät ukrainalaiset olisi onnistuneet pysäyttämään venäläisiä. Suomi on aina halunnut pitää kohtalonsa omissa käsissä. Nyt se ei niissä ollut.

Olisiko Suomi voinut toimia toisin? Naton ovi olisi ollut aiemminkin Suomelle auki, mutta Suomen olisi ollut vaikea siitä astua. Valtaosa kansasta ja puolueista vastusti jäsenyyttä vielä vuonna 2021. Tuskinpa presidentti ja pääministeri olisivat edes yhteisvoimin pystyneet tätä mielipidettä kääntämään. Sitä paitsi enemmistö suomalaisista päättäjistä oli varsin tyytyväisiä Suomen turvallisuuspoliittiseen ratkaisuun, jossa rintataskussa oli patruunoita ja takataskussa epämääräinen Nato-optio. Natoon liittymisestä olisi tullut riitaisa prosessi, jonka lopputulos olisi ollut epävarma. Eikä Ruotsia olisi saatu matkalle kumppaniksi.

Sotilaallinen liittoutumattomuus kytkeytyi suomalaisten mielissä niin tiukasti sotien jälkeisen puolueettomuuspolitiikkaan, että linjaa olisi ollut vaikeaa muuttaa ilman Venäjän hyökkäystä naapurivaltioonsa. Sen venäläisetkin varmasti nyt ymmärtävät. Juuri siksi he ovat olleet asiasta niin hiljaa.

Suomi haki Natoon ilman ehtoja, kuten viisasta olikin. Jotkut ovat Suomessa pelotelleet ydinaseilla tai Nato-tukikohdilla, mutta niitä tuskin on tulossa – ei, vaikka toivottaisiin. Pienen maan kansalliseen narsismiin kuuluu ajatus siitä, että Yhdysvalloilla olisi Suomen suhteen kovasti suunnitelmia, ja että se haluaisi tuoda Suomeen joukkoja ja sotakoneita, koska me olemme niin tärkeitä. Sokkipaljastus: emme ole.

Suomi joutuu Natossa kilpailemaan huomiosta ja muistuttamaan oman itärajamme tärkeydestä, kun Baltia haluaa huomiota omille rajoilleen, Turkki Lähi-itään, Ranska Välimerelle ja muut muualle. Meidän täytyy myös lunastaa muiden hyvä tahto osoittamalla hyvää tahtoa muille. Se voi tarkoittaa taistelemista Nato-liittolaisten rinnalla hyvinkin kaukaisissa sodissa.

Turvallisuuspolitiikka on Suomessa tapana tiivistää johonkin liturgiseen iskulauseeseen. Suomi on maailmassa turvallisuuden tuottaja, ei sen kuluttaja, kuuluu Nato-Suomen hokema. Ja tottahan se onkin: ei Natoon olisi muunlaisia jäseniä otettukaan, sillä turvallisuuden kuluttajia liitolla on omasta takaa ihan tarpeeksi.

Nato-jäsenyys on otettu Suomessa vastaan helpottuneesti. Puheita on pidetty, lippuja nosteltu. Se on ymmärrettävää. Suomi on nyt paremmassa turvassa kuin ennen jäsenyyttä.

Pohjimmiltaan Nato-jäsenyys on kuitenkin murheellinen asia. Olisi parempi, jos maailma olisi sellainen, jossa Natoa tai sen sotavoimaa ei tarvittaisi. Paremmassa maailmassa Ahvenanmaalla pelättäisiin puutiaisia eikä Putinia. Suomen kannalta olisi onnellisempaa olla kahden kulttuurin välinen rajamaa kuin lännen etuvartio ydinasevaltojen törmäyskohdassa.

Olisi kuitenkin jotain vielä paljon pahempaa: seistä etuvartiossa yksin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.