Ay-liikkeen on näytettävä toteen, että sitä tarvitaan yhä

Palkansaajien järjestäytymisaste jatkaa laskuaan. Yhä useampi palkansaaja ei näe syytä kuulua liittoon.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore tutkimus osoittaa, että palkansaajien järjestäytyminen jatkaa laskuaan. Järjestäytymisaste oli vuoden 2021 lopussa enää vajaat 55 prosenttia. Vielä vuonna 2017 liittoon kuului ripauksen yli 60 prosenttia ja vuonna 2013 noin 65 prosenttia palkansaajista. Kansainvälisessä vertailussa Suomen järjestäytymisaste on silti yhä suuri.

Järjestäytymisasteen hidas mutta varma putoaminen on jatkunut pitkään. Ammattiliittojen kassojen tilalle on noussut muun muassa Yleinen työttömyyskassa YTK, joka on nykyisin Suomen suurin työttömyyskassa. Jos ansiosidonnainen työttömyysturva laajennetaan kaikille palkansaajille, järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien työntekijöiden ero kapenee entisestään.

Entiseen aikaan ammattiliittoon kuuluminen oli itsestään selvää. Nykyisin työurat ovat lyhyempiä, ja ammattia tai ainakin työnantajaa voi joutua vaihtamaan työelämän aikana useastikin. Silloin liittoon kiinnittyminenkin on löyhempää.

Yksilöllistynyt arvomaailma ei suosi ammattiliittoja: jäsenmäärät ovat laskeneet niin kirkossa, puolueissa kuin yhdistyksissäkin. Ammattiliittojen pitää osoittaa, että niiden jäsenyydellä voi saavuttaa jotain, jota ei saisi ilman jäsenyyttä.

Lopuillaan oleva neuvottelukierros oli ammattiliitoille paikka näyttää rahkeensa ja tarpeellisuutensa. Lakonuhkia ja lakkoja olikin harvinaisen paljon. Taustasyynä oli poikkeuksellisen nopea inflaatio: palkansaajat halusivat edes osittaishyvityksen ostovoiman supistumisesta.

Tulokset vain jäivät laihoiksi. Palkankorotukset Suomessa olivat alle verrokkimaina pidettyjen Saksan ja Ruotsin tason, vaikka alun perin ainakin SAK:n liitot vaativat ”Saksaan vertautuvia” korotuksia.

Vajaan kahden vuoden päästä ammattiliitoilla on jälleen tilaisuus näyttää jäsenilleen, että liittoja tarvitaan. Silloin alkaa taas neuvottelukierros.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.