Valtio pelasti pahoja virheitä tehneen Fortumin veronmaksajien rahoilla. Nyt yhtiön hallitus haluaisi palkita toimitusjohtajan melkein kuudella miljoonalla eurolla.

Luultiin, että Fortumissa kaikki olisi jo nähty, mutta ei. Fortumin hallitus on ehdottanut yhtiön johdolle kannustinpalkkioita, jotka antaisivat toimitusjohtaja Markus Rauramolle 5,8 miljoonan euron potin. Pahoja virheitä tehnyt yhtiö on upottanut Saksaan kuusi miljardia euroa ja Venäjälle vielä paljon lisää. Suomalaisten veronmaksajien piikkiin on mennyt kolmisen miljardia.

Viime syksynä Fortum joutui tulemaan valtion taskulle selviytyäkseen konkurssilta. Ehtona oli, ettei johdolle makseta vuosilta 2022 ja 2023 tulospalkkioita. Nyt yhtiön hallitus on vääntänyt ehdon johtajien eduksi niin, että vuoden 2024 tulospalkkio maksettaisiin vuosien 2020–2021 perusteella eli romahdusta edeltävältä ajalta.

Valtio-omistaja nukkui asian ohi hallituksessa, mutta havahtui äänestämään vastaan torstain yhtiökokouksessa. Lopullinen päätösvalta asiassa on yhtiön uudistetulla hallituksella. Fortumin uusin sekoilu näyttää, miten härskiä voi olla meno, jos johto on ahne ja omistaja puolisokea.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.