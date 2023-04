Orpo korosti taloutta, mutta edessä on monia muitakin isoja kysymyksiä

Hallitustunnustelut alkoivat virallisesti perjantaina, kun kokoomus jätti muille puolueille listan kysymyksiä. Niiden vastausten perusteella hallitustunnustelija Petteri Orpo päättää, kenen kanssa jatkaa hallitusneuvotteluja.

Hallitustunnustelut käynnistyivät perjantaina virallisesti, kun eduskuntaryhmät valitsivat kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon hallitustunnustelijaksi. Eduskunta oli äänestänyt hänet jo puhemieheksi, mikä helpottaa tunnustelujen käymistä eduskunnan tiloissa.

Viralliset tunnustelut alkoivat jo perinteeksi muodostuneella tunnustelijan kysymyslistalla. Eduskuntaryhmillä eli käytännössä puolueilla on aikaa vastata ensi tiistaihin asti. Vastausten mutta myös taustalla käytävien ja jo käytyjen keskustelujen pohjalta ratkeaa, mitkä puolueet kokoomus kutsuu varsinaisiin hallitusneuvotteluihin eli neuvottelemaan hallituksen ohjelmasta ja paikkajaosta.

Orpon listalla oli 24 kohtaa. Aihepiiri oli laaja taloudesta, työvoimapulasta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista luontokatoon, EU:hun ja Natoon. Kysymyksistä suurin osa liittyy talouteen. Kokoomus on vaatinut julkisen talouden kuuden miljardin euron sopeutusta neljän vuoden aikana. Nyt se haluaa selvittää, tosin summaa suoraan mainitsematta, kuinka valmiita muut ovat sitoutumaan tähän ja erityisesti millaisin keinoin.

Muiden käsitys keinoista on kokoomukselle tärkeää, sillä kokoomus ei selvästi ole hakemassa kertaluonteisia säästöjä. Kokoomus haluaa muuttaa rakenteita pysyvämmin, erityisesti työmarkkinoilla.

Näiden eduskuntavaalien erityispiirre oli, että monet puolueet kertoivat, minkä puolueiden kanssa ne eivät suostu hallitukseen. Se vähentää mahdollisten hallituskokoonpanojen määrää.

Kokoomuksen on valittava, alkaako se muodostaa hallitusta perussuomalaisten vai sosiaalidemokraattien kanssa. Todennäköisempänä vaihtoehtona pidetään kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan perustuvaa porvarihallitusta, joka edellyttänee Rkp:n suostumista mukaan kristillisdemokraattien lisäksi.

Orpon kysymyslista olikin muotoiltu sellaiseksi, että perussuomalaisten kanssa neuvotteluja on helppo jatkaa. Niissä varmistetaan sitoumus EU-jäsenyyteen ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, muttei kysytä esimerkiksi humanitaarisesta maahanmuutosta tai sitoutumisesta siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, eikä mainita kaksikielisyyttä. Kokoomus voi toki sanoa, että humanitaarista maahanmuuttoa koskevat kansainväliset sopimukset, hiilineutraalisuustavoite on laissa ja ruotsi perustuslaissa, mutta muotoilu kertoo paljon.

Perussuomalaisissa on selvästi hallitushaluja, mutta on epäselvää, millaisiin rakenteellisiin uudistuksiin puolue on lopulta valmis. Kokoomus halua varmasti asioista tiukat kirjaukset, koska perussuomalaisten värikylläiseen eduskuntaryhmään sillä ei välttämättä ole suurta luottoa.

Perustavin ero kokoomuksella ja perussuomalaisilla on suhtautumisessa maahanmuuttoon. Kysymys on keskeinen myös yritysten ja talouskasvun kannalta. Siksi sinipunaakaan ei voi sulkea pois, vaikka julkisissa puheissaan Sdp ja kokoomus ovat olleet toisistaan kaukana. Eikä keskustankaan osallistumista, jos tilanne menee aivan jumiin.

Tähän vaiheeseen kuuluu tietty teatteri. Tunnustelijan on pidettävä vaihtoehtoja avoinna ja muiden vältettävä liikaa innokkuutta. Kokoomus ei voi päästää perussuomalaisia oppositioon ilman pitkiä neuvotteluja. Syrjään sysääminen näyttäisi pahalta ja voisi nostaa perussuomalaisten kannatusta. Pelko perussuomalaisista oppositiossa on tärkeä syy ottaa puolue hallitukseen.

Kokoomus korostaa nyt talousasioita. Tärkeää talouden tasapainottaminen onkin, mutta sitä ei voi ostaa tarjoamalla maksuksi ilmastoa, luontoa, järkevää maahanmuuttopolitiikkaa eikä Suomen asemaa EU:ssa. Hallituksen muodostajan tehtävästä ei tule helppo.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.