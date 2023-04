Veikkauksen osuus nettipelaamisesta on enää noin puolet.

Rahapelien järjestämisestä tehty esiselvitys julkaistiin maanantaina. Selvitystä tarvittiin, koska Veikkauksen monopoli Suomessa on itse asiassa jo murtunut: noin puolet verkossa käytävistä rahapeleistä organisoidaan ulkomailta.

Myös rahapeliyhtiöiden voitot valuvat ulkomaille. Suomalaisen kulttuurin ja urheilun ylläpitoon ei niistä rahoista heru senttiäkään. Selvityksen mukaan ulkomaille valuu puolisen miljardia pelieuroa vuosittain.

Selvityksen laatinut työryhmä esittää kahta mahdollista vaihtoehtoa: vaihtoehto yksi on säätää lisää rajoituksia pelaamiselle, jotta pelien tuotot eivät enää enempää valuisi Veikkauksen ulkopuolelle. Nettipelaamisen aikana on kuitenkin jo nähty, miten vaikeaa toiminnan valvominen on. Valvontaan mahdollisesti lisättävät resurssit eivät välttämättä olisi hyödyllisessä käytössä.

Vaihtoehto kaksi on lisenssijärjestelmä. Silloin mikä tahansa toimija voisi järjestää Suomessa rahapelejä, kunhan hakee lisenssin eli toimiluvan ja maksaa lisenssimaksun valtiolle.

Lisenssijärjestelmä on käytössä muun muassa Ruotsissa ja lukuisissa muissa Euroopan valtioissa. Euroopan talousalueella vain Norjassa on vastaavan laajuinen rahapelimonopoli kuin Suomessa.

Selvityksen pani käyntiin lähes viime töinään Sanna Marinin (sd) hallitus. Asia tullee esiin hallitusohjelmaneuvotteluissa. Vaaleissa suurimmaksi puolueeksi noussut kokoomus on vaatinut Veikkauksen ohella myös Alkon ja apteekkien monopolien murtamista. Veikkauksen monopoli on murtumassa ensimmäisenä, mahdollisesti jo alkaneen vaalikauden aikana.

Valtion kannaltakin lisenssijärjestelmä olisi hyödyllinen. Jäisiväthän silloin Suomeen edes lisenssimaksut. Nykyisten ulkomaisten nettikasinoiden toiminnasta Suomeen jäävät vain pelaamisesta mahdolliset aiheutuneet sosiaaliset ja taloudelliset haitat.

