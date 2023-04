Ekonomisti Sixten Korkman esitti maltillisen talouskurin sinipunaa, mutta politiikassa ei taida olla maltille nyt kysyntää.

Ekonomisti Sixten Korkman työnsi lauantaina Ylen haastattelussa lusikkansa hallitussoppaan arvostelemalla kokoomuksen kuuden miljardin euron sopeutustavoitteita liian koviksi – erityisesti, kun edessä on tarpeita myös menojen kasvattamiseen esimerkiksi puolustuksessa ja tutkimusrahoissa.

”Jos mennään enemmänkin kymmenen miljardin euron leikkauksiin kuin kuuden miljardin, niin syntyy kyllä yhteiskunnallisia ongelmia, joilla on myös taloudellinen ulottuvuutensa”, Korkman sanoi. Ekonomistin on huomautettu sekoittaneen puheissaan leikkaukset ja sopeutukset, mutta termejä on kevään mittaan käytetty politiikassa kovin vaihtelevasti – osin varmaan ihan tarkoituksellakin.

Korkmanin haastattelu on jakanut mielipiteitä. Poliittisen keskiviivan vasemmalla puolella sitä on pidetty todisteena veteraaniekonomistin viisaudesta, kun taas oikealla Korkmania on epäilty politikoinnista porvarihallitusta vastaan. Jälkimmäistä tulkintaa Korkman vahvisti alkamalla jo listailla sinipunahallitukseen sopivia puolueita.

Korkmanin näkemykset herättävät huomiota hänen taustojensa takia. Korkman työskenteli 1990-luvun lamavuosina valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkönä ja sen jälkeen EU:n neuvoston talouspoliittisen osaston (Ecofin) pääjohtajana. Korkman on toiminut myös elinkeinoelämän puhemiehenä. Korkman edustaa markkina-ajattelua ja vastuullista talouspolitiikkaa, ei uusvasemmistolaisia oppeja.

Aika perinteisiä ovat tarkemmalla lukemisella myös Korkmanin esittämät ajatukset. Hän hakee keskitietä kokoomuksen hänen mielestään liian jyrkän ja Sdp:n hänen mielestään liian lepsun talouslinjan väliltä. Korkman ei sano, ettei taloutta pitäisi sopeuttaa, vaan hän haluaa sopeuttaa sitä kahden tai kolmen vaalikauden aikana. Hän toivoo Suomeen Ruotsin mallia, jossa puolueet ovat ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta sitoutuneet keskipitkän aikavälin finanssipoliittiseen tavoitteeseen valtion talouden tasapainosta.

Suomessa talouspolitiikan vastuullisuutta on yritetty suojella menokehyksillä, joissa valtaosa menoista mitoitetaan koko hallituskautta sitovaan kehykseen. Viime hallituskaudella näistä kehyksistä käytännössä luovuttiin. Ensin kehyksiä korotettiin hallitusohjelmassa työllisyystavoitteen nimissä, sitten hallitus jätti osan menoista kehysten ulkopuolelle, ja lopulta kehystä vielä korotettiin vuosiksi 2022–2023. Kun menoja päästiin lisäämään hakematta muualta vastaavia säästöjä, seurasi moraalikato, jossa rahaa oli helppo jakaa vaikka ylimääräisiin lapsilisiin.

Kysymys oli odottamattomista kriiseistä, mutta myös arvoista. Vielä vaalikampanjassaankin sosiaalidemokraatit torjuivat velkakysymykset omalla ”arvopolitiikallaan”. Siitä on aika pitkä matka Korkmanin hahmottelemaan maltillisen talouskurin sinipunaan. Kysymys ei siis ole vain kokoomuksen leikkaustavoitteista vaan myös Sdp:n siirtymisestä vasemmalle. Voi olla, ettei tätä kuilua yksien hallitusneuvottelujen aikana umpeen kurota.

Korkman varoitti ylisuurten leikkausten vaaroista. Onkin totta, ettei taloutta saada nousuun pelkillä leikkauksilla – tai sopeutuksilla. Tuskin ne ovat kokoomuksenkaan varsinainen tavoite. Ei kai mikään puolue pyri valtaan päästäkseen tekemään leikkauksia. Porvarihallitukselta kokoomus toivoisi uudistuksia ennen muuta työmarkkinoille. Arvoista kokoomuksenkin politiikassa on kysymys, vaikka niitä voi olla helpompi edistää talouslukujen tarjoamasta näennäisen neutraalista asemasta.

Edessä on vyön kiristämistä. Sen Korkman haluaisi tehdä mieluummin hitaasti kuin hetkessä – ja helpompaahan se olisikin. Laihduttajatkin tietävät, että kovan dieetin jälkeen kilot palaavat helposti takaisin. Jojoilu ei toimi laihduttamisessa, eikä se taida toimia politiikassakaan, mutta kestävä elämäntaparemontti vaatisi tahdonvoimaa, jollaista ei nyt ole näköpiirissä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.