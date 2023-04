Kokoomus ja perussuomalaiset tarvitsevat Rkp:tä porvarihallitukseen. Rkp tietää sen ja nauttii joka hetkestä.

Hallitustunnustelija Petteri Orpolla on nyt pohdinnan paikka.

Hallitustunnusteluissa otettiin tiistaina tärkeä askel, kun eduskuntaryhmät antoivat vastauksensa hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok) viime viikolla jättämään kysymyslistaan.

Orpon 24 kysymyksen listassa pääpaino oli taloudessa. Se ei ollut yllätys, sillä kokoomus on vaatinut julkisen talouden kuuden miljardin euron sopeutusta neljän seuraavan vuoden aikana valtionvarainministeriön virkamiespuheenvuoron mukaisesti. Orpon kysymyslistassa ei tosin mainittu summia.

Useimmat listan kysymykset oli muotoiltu niin, ettei mikään puolue automaattisesti sulkeudu pois. Erityisesti kokoomus oli kysymyksiä muotoillessaan huolehtinut, että neuvotteluja voidaan jatkaa perussuomalaisten kanssa.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuva porvarihallitus on tiistaina saatujen vastausten perusteella yhä todennäköisin vaihtoehto. Kristillisdemokraatit olisi siihen hallitukseen valmis ellei suorastaan innokas, mutta enemmistöön tarvitaan Rkp. Se johtuu siitä, että keskusta jätti vastaamatta Orpon kysymyksiin ja ilmoitti suuntaavansa oppositioon. Voi jopa olla, että tällä kertaa keskustan kanta ei muutu.

Kokoomuksen ja Sdp:n varaan muodostettava sinipuna on sekin yhä mahdollinen, vaikka puolueiden valtiontalouteen liittyvät linjaukset ovat kaukana toisistaan. Sdp ei tiistaina antamissaan vastauksissa kohottanut päätään vaalipoterostaan. Aikaista se tässä vaiheessa olisikin. Toisaalta kokoomuksen eduskuntaryhmän omissa vastauksissa ei mainittu mitään summia kynnyskysymyksenä. Ovi sinipunalle ei siis ole kokonaan kiinni.

Orpolla riittää mietittävää. Sdp:n kanssa kokoomus joutuisi pyöristämään suurimpia haaveitaan, mutta hallitustaival olisi luultavasti turvallisempi kuin perussuomalaisten kanssa – erityisesti, jos Sdp:tä johtaisi Antti Lindtman. Perussuomalaisten kanssa kokoomus saisi ehkä läpi räväköitä uudistuksia esimerkiksi työmarkkinoille ja sosiaaliturvaan, mutta menosta voisi tulla kuoppaista, sillä perussuomalaisten värikkään ryhmän kanssa voi tapahtua mitä vain. Pitää muistaa, että edellinen yritys perussuomalaisten kanssa loppui erimielisyyteen puolueiden ihmiskäsityksestä. Ei kumppanuus perussuomalaisten kanssa olisi monille kokoomuslaisille vieläkään helppoa.

Perussuomalaiset listasi hallituksen menolle kolme kynnyskysymystä. Puolue hyväksyy kokoomuksen talousnäkemyksen, tosin pienin varauksin. Perussuomalaiset hyväksyy EU-jäsenyyden, muttei halua EU:lle uutta yhteisvelkaa eikä tulonsiirtopaketteja. Puolue haluaa myös rajoittaa tuntuvasti Euroopan ulkopuolelta tulevaa ”taloudellisesti ja turvallisuuden kannalta haitallista” maahanmuuttoa. Ne ovat iskulause-ehtoja, joita voi tulkita monin tavoin. Puolue ei hirttäydy täysin edes maahanmuuttoon, sillä eihän kukaan haitallista maahanmuuttoa halua.

Rkp on siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että sitä tarvitaan mitä luultavimmin niin porvarihallitukseen kuin sinipunaankin – ja jälkimmäinen olisi puolueelle selvästi mieluisampi vaihtoehto. Siksi Rkp voi nyt hinnoitella itsensä korkealle.

Rkp:tä on tapana pilkata politiikan sylikoiraksi, joka lähtee kenen matkaan hyvänsä, jos saa maksuksi jotain pientä Pohjanmaan ruotsinkielisille. Perussuomalaisten kanssa kysymys on kuitenkin enemmästä kuin tavanomaisesta poliittisesta pelistä. Kysymys on – niin, identiteetistä. Sitä saa, mitä tilaa.

Takavuosina perussuomalaiset lietsoivat ruotsinkielisiä vastaan sellaista vihaa, että kielivähemmistössä moni oli aidosti peloissaan. Ruotsin kielen aseman heikentäminen on pysynyt puolueen tavoitteena myös Riikka Purran kaudella.

Tässä tilanteessa Rkp ei sanojaan pyöristellyt. Se nosti korkeaan salkoon heilumaan kaikki perussuomalaisille vaikeat asiat: rakentavan EU-politiikan, sitoutumisen ilmastolain vuoden 2035 tavoitteeseen ja työperäisen maahanmuuton lisäämisen. Rkp on sanonut, ettei se lähde hallitukseen, joka toteuttaa perussuomalaista politiikkaa. Siitä puolueen vastauksetkin todistavat. Perussuomalaisilla riittää nyt nieltävää – och samma på svenska.

