Kokoomuksen vaalilupauksesta eli 6+3 miljardin euron sopeutuksesta on tullut hallitusneuvotteluissa myös symbolinen kiistan aihe.

Antti Lindtman (sd) on on tärkeässä roolissa Sdp:n hallitusneuvotteluissa.

Suomen hallituspeliin esinäytökseksi tullut kysymys–vastaus-kierros on erikoislaatuista pokeria. Hallitustunnustelija kysyy ja puolueet vastaavat, mutta mikään ei ole ihan sitä, miltä näyttää. Se nähtiin tiistaina erityisesti Sdp:n vastauksissa, jotka oli pitkälti kopioitu puolueen vaaliohjelmasta. Sdp:ssä oletetaan, että kokoomus lähtee ainakin ensin selvittämään porvarihallituksen mahdollisuuksia, joten omia kortteja ei kannata näyttää ennen kuin pottiin on oikeasti mahdollisuuksia.

Kokoomuksen ja Sdp:n välinen peli tiivistyy kysymykseen talouden kuuden miljardin sopeutuksesta alkavan vaalikauden aikana. Numerot puuttuivat kokoomuksen eduskuntaryhmän eilen antamista vastauksista, mikä sai varsinkin demarit väittämään, että kokoomus olisi tinkimässä omasta tavoitteestaan. Puolueiden hermopeliä saattoi tarkkailla tiistai-illan A-studiossa, jossa Lulu Ranne (ps) tuntui kolmannelta pyörältä Kai Mykkäsen (kok) ja Antti Lindtmanin (sd) välissä.

Keskiviikon tiedotustilaisuudessa Orpo vakuutti, että kokoomus pitää tiukasti numeroistaan kiinni. ”Meillä on samat puheet ennen ja jälkeen vaalien. 6+3 on keskeisin asia talouden osalta”, Orpo sanoi. ”Se on se, minkä pohjalta tätä hallitusohjelmaa lähdetään rakentamaan. Siinä ei ole mitään lipsumista tapahtunut.”

Epävarmassa maailmassa tuntuu varmasti hyvältä pitää kiinni selvistä kokonaisluvuista, vaikka olennaisempaa on, mitä summat pitävät sisällään. Sopeuttaa voidaan menoja leikkaamalla, tuloja lisäämällä tai rakenteellisilla uudistuksilla, joille voidaan laskea budjettivaikutus. Laskutavasta riippumatta selvää on sekin, ettei merkittäviä säästöjä saada koskematta budjetin suurimpiin menoeriin eli koulutukseen ja sosiaali- ja terveysmenoihin. Siitä muistutti keskiviikkona myös valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä. Vaalit ovat ohi, mutta puolueiden vaalipuheet eivät aivan vielä.

