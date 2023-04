Niin hallitusneuvotteluissa kuin EU-pöydissäkin vaaditaan taitoa kompromisseihin.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyö tuskin jää kiinni EU-politiikasta, vaikka toinen on kaasun ja toinen jarrun painaja.

Rattia vääntää kokoomus, sillä EU:n todellinen painoarvo perussuomalaisten politiikassa on pieni. EU-parlamentissakin puolue siirtyi jo sisäsiistimpään ryhmään. Perussuomalaiset vaatii hallitusta noudattamaan eduskunnan keväällä 2021 sopimaa kantaa siitä, että Suomi ei hyväksy eikä edistä EU:n uutta yhteisvelkaa ja tulonsiirtopaketteja. Vuonna 2021 kyse oli pandemian seurauksiin vastaamiseksi tehdystä elpymispaketista.

Perussuomalaisten vaatimus yhteisvelasta ei ole hallitusneuvotteluissa ylitsepääsemätön ongelma. Näköpiirissä ei ole uutta yhteisvelkaa, ja EU-komissio tietää hyvin Suomen nihkeyden. Perussuomalaisille vaikuttaa riittävän, ettei Suomi edistä tulonsiirtoja.

Kun niin kokoomuksen kuin perussuomalaistenkin tavoitteena on aikaisempaa aktiivisempi EU-vaikuttaminen, uusi hallitus ei voi vain harata yhteisvelkaa tai uusia rahoitusvälineitä vastaan. Eurooppa on keskellä kriisejä, ja edessä on yllätyksiä. Kriiseihin on vastattava nopeasti, ja silloin tehokkainta on siirrellä jo olemassa olevia varoja uusiin käyttötarkoituksiin. Näin on tehty esimerkiksi energiakriisin iskiessä.

Niin hallitusneuvotteluissa kuin EU-pöydissäkin vaaditaan taitoa kompromisseihin. Jos kyse ei ole merkittävästä uudesta rahoitusvälineestä tai yhteisvelasta, EU-pöydissä päätetään niistä määräenemmistöllä.

Parhaillaan EU:ssa keskustellaan valtiontuista ja niin sanotusta suvereniteettirahastosta. Esitystä ei vielä ole, mutta jos siihen päädytään, kyse olisi todennäköisesti olemassa olevan rahan siirtämisestä uuteen käyttöön, ei siis uudesta yhteisvelasta.

EU-mailla on edessä myös Ukrainan jälleenrakentaminen. Se rahoitettaneen EU:n rahoituskehyksen ulkopuolella, sillä rahaa tarvitaan massiivisesti myös muilta kuin EU-mailta.

